Росіяни показали відео із захопленого командно-спостережного пункту в Гуляйполі. Сили оборони проводитимуть розслідування

Російські військові заявили про захоплення штабу одного з батальйонів територіальної оборони у Гуляйполі в Запорізькій області. У Силах оборони півдня проведуть розслідування за цим фактом.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на hromadske, відео нібито захопленого штабу поширили у Telegram-каналах. Своєю чергою речник Сил оборони півдня Владислав Волошин відреагував на цю інформацію.

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Що відомо?

Як заявили росіяни, вони захопили командно-спостережний пункт (КСП) 102 бригади територіальної оборони. Окупанти показали залишені ноутбуки, незапаролений смартфон, печатки та інші речі. За словами росіян, штаб розташовувався у центрі Гуляйполя.

Співрозмовник видання, який тримає оборону на напрямку, підтвердив, що росіяни показали справжній пункт управління, який належав 1 батальйону 106 бригади. Раніше це був 75 батальйон у складі 102 бригади.

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Особовий склад відійшов

Військовий зазначив, що у штабі перебувало понад 10 бійців. Коли росіяни підійшли, то українські військові вступили у стрілецький бій.

"Вище командування не давало добро виходити пунктам управління батальйонів вчасно з Гуляйполя і, відповідно, пункт управління попав під контакт противника й особовий склад, який перебував на штабі, відходив і залишив все так, як є", - розповів офіцер.

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Він додав, що 1 батальйон 106 бригади, відступивши зі своїх позицій, оголив фланг 2 батальйону 102 бригади та дозволив противнику зайти зі сторони села Марфопіль й північно-східної сторони Гуляйполя.

Буде проведено детальне розслідування

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, представники відповідних органів проведуть детальне розслідування за можливим фактом захоплення штабу.

"[Воно] має встановити причини й передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", - пояснив Волошин.

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Крім того, він зазначив, що буде порушене провадження правоохоронними органами.

"За результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій. Ніхто і нічого не буде приховувати", - наголосив речник.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються прорватися до центру Гуляйполя, на околиці міста заводять групи для закріплення.