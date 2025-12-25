Росіяни показали відео із захопленого командно-спостережного пункту в Гуляйполі. Сили оборони проводитимуть розслідування
Російські військові заявили про захоплення штабу одного з батальйонів територіальної оборони у Гуляйполі в Запорізькій області. У Силах оборони півдня проведуть розслідування за цим фактом.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на hromadske, відео нібито захопленого штабу поширили у Telegram-каналах. Своєю чергою речник Сил оборони півдня Владислав Волошин відреагував на цю інформацію.
Що відомо?
Як заявили росіяни, вони захопили командно-спостережний пункт (КСП) 102 бригади територіальної оборони. Окупанти показали залишені ноутбуки, незапаролений смартфон, печатки та інші речі. За словами росіян, штаб розташовувався у центрі Гуляйполя.
Співрозмовник видання, який тримає оборону на напрямку, підтвердив, що росіяни показали справжній пункт управління, який належав 1 батальйону 106 бригади. Раніше це був 75 батальйон у складі 102 бригади.
Особовий склад відійшов
Військовий зазначив, що у штабі перебувало понад 10 бійців. Коли росіяни підійшли, то українські військові вступили у стрілецький бій.
"Вище командування не давало добро виходити пунктам управління батальйонів вчасно з Гуляйполя і, відповідно, пункт управління попав під контакт противника й особовий склад, який перебував на штабі, відходив і залишив все так, як є", - розповів офіцер.
Він додав, що 1 батальйон 106 бригади, відступивши зі своїх позицій, оголив фланг 2 батальйону 102 бригади та дозволив противнику зайти зі сторони села Марфопіль й північно-східної сторони Гуляйполя.
Буде проведено детальне розслідування
За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, представники відповідних органів проведуть детальне розслідування за можливим фактом захоплення штабу.
"[Воно] має встановити причини й передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", - пояснив Волошин.
Крім того, він зазначив, що буде порушене провадження правоохоронними органами.
"За результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій. Ніхто і нічого не буде приховувати", - наголосив речник.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються прорватися до центру Гуляйполя, на околиці міста заводять групи для закріплення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль