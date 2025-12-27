РУС
1 959 27

Сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами, - Генштаб

Гуляйполе

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления Кремля о якобы полном захвате городов Гуляйполе в Запорожской области и Мирнограде в Донецкой области. 

Об этом говорится в заявлении Генштаба, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ распространяет фейки

"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами", - говорится в сообщении.

Какова ситуация в Гуляйполе и Мирнограде

В Генштабе рассказали, что ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается. Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе.

"Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям, как и раньше, не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации", - сообщили в Генштабе.

Ситуация в Константиновке

Также Генштаб опроверг заявления россиян о контроле над половиной города Константиновка Донецкой области.

"Выдумками являются и контроль над половиной города Константиновка на Донетчине. Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА", - говорится в сообщении.

Ложь россиян

Генштаб напомнил, что в случае с Купянском руководство РФ уже несколько раз рапортовало о взятии города под контроль, оцеплении в городе украинских подразделений и т.д. В действительности Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.

Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор говорит еще с конца сентября прошлого года. Однако оборона города длится уже 17 месяцев, а противник все это время терпит там существенные потери.

"Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров, и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу. 1000 убитых и раненых российских солдат", - говорится в заявлении Генштаба.

Что предшествовало

  • Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ будет "решать свои задачи вооруженным путем".
  • Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области.

