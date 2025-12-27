Сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления Кремля о якобы полном захвате городов Гуляйполе в Запорожской области и Мирнограде в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении Генштаба, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ распространяет фейки

"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами", - говорится в сообщении.

Какова ситуация в Гуляйполе и Мирнограде

В Генштабе рассказали, что ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается. Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе.

"Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям, как и раньше, не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации", - сообщили в Генштабе.

Ситуация в Константиновке

Также Генштаб опроверг заявления россиян о контроле над половиной города Константиновка Донецкой области.

"Выдумками являются и контроль над половиной города Константиновка на Донетчине. Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА", - говорится в сообщении.

Ложь россиян

Генштаб напомнил, что в случае с Купянском руководство РФ уже несколько раз рапортовало о взятии города под контроль, оцеплении в городе украинских подразделений и т.д. В действительности Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.

Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор говорит еще с конца сентября прошлого года. Однако оборона города длится уже 17 месяцев, а противник все это время терпит там существенные потери.

"Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров, и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу. 1000 убитых и раненых российских солдат", - говорится в заявлении Генштаба.

Что предшествовало

Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ будет "решать свои задачи вооруженным путем".

Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области.

