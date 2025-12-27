Сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления Кремля о якобы полном захвате городов Гуляйполе в Запорожской области и Мирнограде в Донецкой области.
Об этом говорится в заявлении Генштаба, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ распространяет фейки
"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами", - говорится в сообщении.
Какова ситуация в Гуляйполе и Мирнограде
В Генштабе рассказали, что ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается. Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе.
"Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям, как и раньше, не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации", - сообщили в Генштабе.
Ситуация в Константиновке
Также Генштаб опроверг заявления россиян о контроле над половиной города Константиновка Донецкой области.
"Выдумками являются и контроль над половиной города Константиновка на Донетчине. Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА", - говорится в сообщении.
Ложь россиян
Генштаб напомнил, что в случае с Купянском руководство РФ уже несколько раз рапортовало о взятии города под контроль, оцеплении в городе украинских подразделений и т.д. В действительности Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.
Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор говорит еще с конца сентября прошлого года. Однако оборона города длится уже 17 месяцев, а противник все это время терпит там существенные потери.
"Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров, и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу. 1000 убитых и раненых российских солдат", - говорится в заявлении Генштаба.
Что предшествовало
- Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ будет "решать свои задачи вооруженным путем".
- Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области.
Цікаво, а ГенШтаб, може підтвердити фактами, що росіяни брешуть? Зеленський в США, біля чергової "стелли" не зніме відосик...
Заметно, что в заднице у него "шило" купянского скандала. Того самого скандала, что на весь мир выставил упыря -идиотом.
Шило, конечно пытался с утра извлечь министр Белоусов, но дурак Герасимов затолкал шило еще глубже, набурчав, что "всё прекрасно, а богомольный придурок в боевой обстановке не понимает."
Сейчас путин снова пугает. Он устроил косплей под "тов.Жюкова"; опять врет и подставляется.
Гуляйполе не взято русскими, там лютые бои с переменным успехом. Да, обдолбанные орки накатывают, но вполне возможен "купянский вариант" с их полным вытеснением.
Купянск же практически от них зачищен. Осталось 4 точки сопротивления, которые до вторника заглушат окончательно.
Дроновку, захватом которой уже нахвастался пациент, ВСУ практически освободили.
Путину, на 1404 день войны не стоило позориться, косплеить полководца и врать про победу над селом Дроновка. (9 домов).
На 1404 день т.н. "ВОВ" сталинские войска, воспользовавшись тем, что англо-американская авиация поактически снесла город, приступили к штурму Берлина.
Невзоров
@nevzorovtv
Джерело: https://censor.net/ua/n3592685
Якщо контролю не було, то від чого тоді зачищали місто?
Нагадай мені що це за пункти і коли Генштаб визнав їх втрату?