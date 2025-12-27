Ситуація у Дронівці складна, але повністю контролюється, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 105 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Обстановка на Покровському напрямку

За його словами, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.

Вчора на цьому напрямку знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 - безповоротно. Наші захисники знищили чотири одиниці автомобільного транспорту, 26 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА, два пункти управління, склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

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Бої за Покровськ та Мирноград

Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

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Обстановка у Дронівці

"На Слов’янському напрямку у Дронівці ситуація складна, але повністю контролюється підрозділами 81 оаембр. Противник тисне з двох напрямків - м. Сіверськ та н.п. Ямпіль. Попри всі намагання ворога - закріпитись у населеному пункті йому не вдалось", - йдеться у повідомленні.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 392 окупанти за минулу добу.

Також знищено 618 БпЛА різних типів та 90 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема два танки та 11 бронемашин.

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Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 47 розрахунків російських БпАК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1280 вогневих завдань.