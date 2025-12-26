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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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У Покровську окупанти жорстоко розправилися із сім’єю, яка залишилася у місті: чоловіка вбили, жінку зґвалтували. ВIДЕО

У місті Покровськ Донецької області російські окупанти жорстоко розправилися із сім'єю, яка залишилася в місті чекати на російську армію. Росіяни катували, а потім вбили чоловіка, а його дружину - зґвалтували.

Відео свідчення мешканки міста Вікторії Швайко, яка постраждала від дій окупантів опублікував журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Окупанти жорстоко розправились із родиною

На відео жінка розповідає, що в ніч з 22 на 23 грудня 2025 року до її будинку, де знаходилися вона, її чоловік і свекруха, увірвалися троє п'яних російських військових з 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії з позивними - "Улибка", "Шухєр" та "Строй".

Спочатку окупанти почали знущатися з її чоловіка: били його, потім прострелили ногу і вбили.

Саму жінку російські військові по черзі зґвалтували. Свекруху також хотіли вбити, але вона змогла втекти, поки росіяни натовпом ґвалтували господарку будинку.

На відео жінка говорить, що її чоловік не був прихильником України, чекав на Росію і планував піти служити в російську армію водієм.

"Відео, обов'язкове для перегляду всім для розуміння, що буває там, куди приходить армія Росії", - прокоментував журналіст Казанський.

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Автор: 

зґвалтування (433) Донецька область (11490) Покровськ (1360) Покровський район (1811)
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Топ коментарі
+65
План у ждуна був простий і надійний як швейцарський годинник. Але щось пішло трішки не так...
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26.12.2025 22:19 Відповісти
+62
Уважно послухайте, про що вона розповідає. Вони цих тварюк ГОДУВАЛИ, а її чоловік хотів піти служити водієм до банди під назвою зс рф. Покровськ вона називає красноармєйском, а інших потвор, які її не встигли згвалтувати, "ребятамі".

Їжаки плакали, кололися, але продовжували їсти кактус

Наглухо упорота.
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26.12.2025 22:25 Відповісти
+48
Ну як тобі асвабадітелі? Саме цікаве, що їй ніхера не дійшло
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26.12.2025 22:21 Відповісти

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