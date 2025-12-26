В Покровске оккупанты жестоко расправились с оставшейся в городе семьей: мужчину убили, женщину изнасиловали. ВИДЕО
В городе Покровск Донецкой области российские оккупанты жестоко расправились с семьей, которая осталась в городе ждать российскую армию. Россияне пытали, а затем убили мужчину, а его жену - изнасиловали.
Видео свидетельства жительницы города Виктории Швайко, которая пострадала от действий оккупантов, опубликовал журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты жестоко расправились с семьей
На видео женщина рассказывает, что в ночь с 22 на 23 декабря 2025 года в ее дом, где находились она, ее муж и свекровь, ворвались трое пьяных российских военных из 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии с позывными - "Улыбка", "Шухер" и "Строй".
Сначала оккупанты начали издеваться над ее мужем: избивали его, затем прострелили ногу и убили.
Саму женщину российские военные по очереди изнасиловали. Свекровь также хотели убить, но она смогла убежать, пока россияне толпой насиловали хозяйку дома.
На видео женщина говорит, что ее муж не был сторонником Украины, ждал Россию и планировал пойти служить в российскую армию водителем.
"Видео, обязательное для просмотра всем для понимания, что бывает там, куда приходит армия России", - прокомментировал журналист Казанский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їжаки плакали, кололися, але продовжували їсти кактус
Наглухо упорота.
Тот случай когда дети умнее родителей.
От тепер ти сиди в себе і не гавкай!
ти може й не голосував за зе, так ти за меркельшу голосував і за мерца, а це німецькі зе.
лікуйся...
1. Міг виїхати ще до 22-го. Батько хворий, не виїхав.
2. Міг зробити на батька догляд, до 24-го року (у нього була 3-тя довічна група). Не зробив. Планував мобілізуватись.
3. У сина відхилення, має інвалідність до 18-ти. Тут вже самі законодавці підʼїбали, і зробили так що на звільнення неможливо подати, тільки на відстрочку. Для чого? А для того, що ті що в армії то їхній "капітал", так вони сказали. Шукай в тг Гончаренка за минулий рік.
4. Я один *** непридатний в мирний час, обмежено придатний з 2008-го року по влк, по зору. Тоді було -7, зараз -11. Питання, ***** програміста з такими обмеженнями мобілізувати?
5. Я з прикарпаття. Захочу, не буду питати в тебе чи ще якихось пенсіонерів офіцерів ухилянтів. Піду горами, і хрін хто мене зупинить. Рідня виїде нормальним способом. Батько, до речі вже помер в квітні 25-го, бо клоуни лікарі проїбали онко захворювання. Ну, або їм така вказівка була. Бо зі швидкою для 60+ зараз у нас тут біда. Навіть на серце треба пройти 15-ти хвилинне опитування, чого, куди, *****, і головне скільки років.
Знаю (по розказам дружини, яка спілкується з різними місцевими людьми), що так зробить багато хто. Після Бучі багато хто зрозумів хто такі кацапи.
Так що, свої вологі мрії про насильство кацапами українців залиш при собі.
я ж тобі писав, що нема куди евакуювати людей. квартири міндча, 77 штук, не конфісковані, і людей туди не заселяють.
а ти проти конфіскації награбованого?
що, підворовуєш з бюджета, і сцикотно, що чесно накрадене конфіскують?
Інші ждуни краще не дивляться це, а залишаються чекати, нам такі тварюки в країні не треба.
Очищення.
якщо в тебе брат в зсу, то в тебе є відсрочка чи ні?
"і куди ж я поїду така стара та хвора від рідної хати?
і хто ж за мене потурбується?"
немає слів....вони так чекали,так чекали рускага мира....
о де кацапня пройдеться по ждунах.
як зворушливо!
Грудень 2018 року. На головній площі Покровська Донецької області 2888 українців одночасно заспівали «Щедрик», встановивши рекорд країни.
Грудень 2025 року, минуло сім років. Місто, в якому була написана всесвітньо відома мелодія, що стала найбільш впізнаваним символом Різдва, "звільнено" російськими виродками та перетворено на руїни.
Відео - Донбас.Реалії, https://t.me/donbassrealii