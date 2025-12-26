РУС
В Покровске оккупанты жестоко расправились с оставшейся в городе семьей: мужчину убили, женщину изнасиловали. ВИДЕО

В городе Покровск Донецкой области российские оккупанты жестоко расправились с семьей, которая осталась в городе ждать российскую армию. Россияне пытали, а затем убили мужчину, а его жену - изнасиловали.

Видео свидетельства жительницы города Виктории Швайко, которая пострадала от действий оккупантов, опубликовал журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты жестоко расправились с семьей

На видео женщина рассказывает, что в ночь с 22 на 23 декабря 2025 года в ее дом, где находились она, ее муж и свекровь, ворвались трое пьяных российских военных из 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии с позывными - "Улыбка", "Шухер" и "Строй".

Сначала оккупанты начали издеваться над ее мужем: избивали его, затем прострелили ногу и убили.

Саму женщину российские военные по очереди изнасиловали. Свекровь также хотели убить, но она смогла убежать, пока россияне толпой насиловали хозяйку дома.

На видео женщина говорит, что ее муж не был сторонником Украины, ждал Россию и планировал пойти служить в российскую армию водителем.

"Видео, обязательное для просмотра всем для понимания, что бывает там, куда приходит армия России", - прокомментировал журналист Казанский.

Читайте также: Войска РФ систематически применяют сексуальное насилие в отношении украинцев, - доклад генсека ООН Гутерриша

План у ждуна був простий і надійний як швейцарський годинник. Але щось пішло трішки не так...
Уважно послухайте, про що вона розповідає. Вони цих тварюк ГОДУВАЛИ, а її чоловік хотів піти служити водієм до банди під назвою зс рф. Покровськ вона називає красноармєйском, а інших потвор, які її не встигли згвалтувати, "ребятамі".

Їжаки плакали, кололися, але продовжували їсти кактус

Наглухо упорота.
Смотрите твари ухылянтские и ждуны совкодрочерные ,что вас ждет если не дай Бог орки прорвутся к вам домой в ваши города .Не пожалеют никого :вас убьют либо загребут в свою армию под угрозой расстрела или изнасилования жены и детей .А украинские тцкашники на их фоне вам ангелами божьими казаться будут еще и пеплом голову посыпать станете жалея что на них нападали и не пошли защищать своих близких ,которых кацапы в конечном итоге изнасилуют и убьют
План у ждуна був простий і надійний як швейцарський годинник. Але щось пішло трішки не так...
так ти ж такий самий ждун, тебе або пристрелять, або погонять на варшаву
Ну так! У "швейцарського" годинника виявився китайський механізм. 😁
ждуни отримали плюшки
Доля колаборантів!
И ухылянтов с их женами если будут морозиться свою страну защищать .Вот этим ухылянтам и пример кацапского тцк ,которое их жен( и детей) будет насиловать если откажутся служить в орочьей армии и подыхать в мясных штурмах под стенами Вильнюса и Варшавы.А с ними с ухылянтами эти буряты еще пожестче станут обходится чем с ждунами потому ,что ждуны для них свои и это еще по божески в их понимании и тцкашники ваших ухылянты жен не насилуют
тебе це чекає, з тобою так і буде, якщо не мобілізуєшся
Та не ний тут. Після Бучі всі знають чого чекати від кацапів. Європа офігіє від напливу біженців, якщо станеться прорив на фронті. І навіть дрони з тепловізорами не допоможуть на західному кордоні.
Якщо за твої коменти дають відстрочку, то ти навідстрочив собі броню на вічну війну.
Ну як тобі асвабадітелі? Саме цікаве, що їй ніхера не дійшло
И не дойдёт. То, что она ждала русню - говорит абсолютно все о ее умственных способностях.
дочекалися, їжте, вдавіться.
... і що робити? Все значно краще... Кацапсяче чекало...хотіло у кацапську армію... а значить стріляти і вбивати....!!! ЗСУ з*економили кілька патронів... Самка вижила... плачеться... Мамка здохшого кацяпсячого втекла нажаль... Все напрочуд гарно сталося!
Уважно послухайте, про що вона розповідає. Вони цих тварюк ГОДУВАЛИ, а її чоловік хотів піти служити водієм до банди під назвою зс рф. Покровськ вона називає красноармєйском, а інших потвор, які її не встигли згвалтувати, "ребятамі".

Їжаки плакали, кололися, але продовжували їсти кактус

Наглухо упорота.
Читати це зовсім не радісно, ждуни мають звісно страждати, але зелена влада ні буя не робить по мілітаризації суспільства і переводу економіки на військові рейки. Треба щоб у окупантів стріляли з кожної хати, а для цього потрібна правильна пропаганда, а не зелений лайномарафон
і зброя потрібна
Ох як я люблю читати оце про "правильну пропаганду"🤣 таке відчуття, що її віруни живуть десь на початку 20 століття.
Пропаганда то таке... Кожний психічно здоровий українець має володіти зброєю... інакше жінок згвалтують, а чоловіків повбивають. Пропаганда? Вони тобі "хахол тєбє піздєц!", а ти окупанту "Україна понад усе!"? Ню- ню... Так переможемо...
Дочка где то в Украине, а папашка хотел в оркоармию водителем автобуса устроится... Не повезло, не фартануло...
Тот случай когда дети умнее родителей.
Не факт. ХЗ чим доця займається...
Давайте сцикуни, поржіть вкотре з "бурятів"...
тебе в німеччині буряти згвалтували?
Ти дуже оригінальний!
а ти? ти втікло - сиди там і не гавкай
Я тут вже більш за чверть століття! І не голосував за жодного з ваших президентів!
От тепер ти сиди в себе і не гавкай!
так чого ти сюди лізеш, зраднику?
Вас зебілів носом потицять.
так зебіл тут ти.

ти може й не голосував за зе, так ти за меркельшу голосував і за мерца, а це німецькі зе.
лікуйся...
коли тебе араб вилікує, тоді до тебе все одно не дійде, бо мертві не думають, та ти й живий не дуже думаєш
А ти спеціально в Німеччину втік від бурятів, чекаєш їх там? Ну ти герой в маминих туфлях.
Черговий сцикло з шаблонним мисленням.
Ти самокритичний, зате чесний🙂 завжди знав, що ти сцикло, міг би й не говорить.
Смотрите твари ухылянтские и ждуны совкодрочерные ,что вас ждет если не дай Бог орки прорвутся к вам домой в ваши города .Не пожалеют никого :вас убьют либо загребут в свою армию под угрозой расстрела или изнасилования жены и детей .А украинские тцкашники на их фоне вам ангелами божьими казаться будут еще и пеплом голову посыпать станете жалея что на них нападали и не пошли защищать своих близких ,которых кацапы в конечном итоге изнасилуют и убьют
Нікого адекватного тут не залишиться. Покинь свої мрії.
Такое чмо ка ты и в Европе нагонят и очень быстро если тут никого адекватного не останется
Не зволожуйся занадто, ти просто так любиш тцк, що навіть рідну матір змусиш їх ублажати. Думай краще що вони зроблять з твоїми рідними.
Тут я так и не решил как именно реагировать - то ли огорчаться, то ли сильно смеяться 😏
Вона зрадниця.
Цими фактами намагаються маніпулювати місцеві пенсіонери, вказуючи на жорстокість бурятів і росіян. Але вони не думають що, нормальні будуть штурмувати західний кордон, і тоді вже ніякі дрони не допоможуть. Тобто, в Україні залишиться 10% (це якщо повезе) від усього населення, і то це будуть пенсіонери чи ждуни, колаборанти і т.д.
Не успеешь.Большая часть останется в оккупации .Ну а если все же все сбегут как ты говоришь то ненадолго ибо Польша и другие страны ЕС следующие в списке и долго бегать у тебя не получится ибо деньга на переезды и на взятки погранцам чтобы пропустили быстро закончаться и заработать не встигнеш как кацапы уже тут как тут под боком окажутся .Так что бегай не бегай ,а воевать в конечном итоге придеться .Выбор только за кого :тех кто изнасилует твою жену,детей и тебя возможно убьет или в в свою армию загребет и пустит на мясные штурмы европейских городов либо за тех кто сейчас в Украине пытается это предотвратить ,а такие ухылянты как ты им всячески мешают и будет в будущем пытаться это сделать в Европе если Украина не устоит .То есть выбирать добро или зло и третьего как говорится не дано
Якщо ти пропонуєш вибір лише з двох, то твоїм ротом говорить сатана. А ще тобі на часі оновити методичку, затягані штампи про штурми Варшави вже затерті до дірок.
А он всегда такой и был только из двух либо черное ,либо белое .Полутона не катят
Покайся і нехай зло залишить твоє тіло, з тебе промовляє диявол. Окрім чорного та білого, існує безліч відтінків. Завжди є інші варіанти. Все інше - зло.
Библия если ты ее читал учит что выбирать нужно между добром и злом только и никаких вариантов ,а если ты их себе придумываешь значит выбрал зло и служишь сатане ,а себя просто успокаивая обманываешь
Якщо ти говориш конкретно про мене, то:
1. Міг виїхати ще до 22-го. Батько хворий, не виїхав.
2. Міг зробити на батька догляд, до 24-го року (у нього була 3-тя довічна група). Не зробив. Планував мобілізуватись.
3. У сина відхилення, має інвалідність до 18-ти. Тут вже самі законодавці підʼїбали, і зробили так що на звільнення неможливо подати, тільки на відстрочку. Для чого? А для того, що ті що в армії то їхній "капітал", так вони сказали. Шукай в тг Гончаренка за минулий рік.
4. Я один *** непридатний в мирний час, обмежено придатний з 2008-го року по влк, по зору. Тоді було -7, зараз -11. Питання, ***** програміста з такими обмеженнями мобілізувати?
5. Я з прикарпаття. Захочу, не буду питати в тебе чи ще якихось пенсіонерів офіцерів ухилянтів. Піду горами, і хрін хто мене зупинить. Рідня виїде нормальним способом. Батько, до речі вже помер в квітні 25-го, бо клоуни лікарі проїбали онко захворювання. Ну, або їм така вказівка була. Бо зі швидкою для 60+ зараз у нас тут біда. Навіть на серце треба пройти 15-ти хвилинне опитування, чого, куди, *****, і головне скільки років.
Знаю (по розказам дружини, яка спілкується з різними місцевими людьми), що так зробить багато хто. Після Бучі багато хто зрозумів хто такі кацапи.
Так що, свої вологі мрії про насильство кацапами українців залиш при собі.
Это не мечты ,а жестокая реальность .Если адекватные не устоят здесь на фронте то смысла тебе бегать как и денег не хватит .Дрон тебя и в Польше и в Италии догонит
якого *** їх не вивезли звідти?! міста перед боєм мають бути звільнені від цивільних
не було коли. наслухались таких як ти і будували ядрьону бонбу замість евакуаії.

я ж тобі писав, що нема куди евакуювати людей. квартири міндча, 77 штук, не конфісковані, і людей туди не заселяють.
що будеш робити, як ті 77 квартири закінчаться?
а у нас тільки у міндіча 77 квартир? тебе в гуглі забанили? гугли, і взнаєш, що у топ чиновників і силовиків які з хабарів квартири купують - близько 20% житлового фонда у власності.
коротше, відняти і поділити - твій мастер план.
відняти вкрадене - вірно.
а ти проти конфіскації награбованого?
що, підворовуєш з бюджета, і сцикотно, що чесно накрадене конфіскують?
"ждуни" дочекалися...
А якщо б евакуювали, то здавали би інфраструктуру. Краще вже так.
Інші ждуни краще не дивляться це, а залишаються чекати, нам такі тварюки в країні не треба.
Очищення.
с ужасом представляю если юы она говорила на украинском языке !!!! тем бабам которые НАПАДАЮТ на тцкашников советую МОЛИТЬСЯ на ВСУ !!! на дыбу рашисты не только их поднимут ,а и их детей !!!(((
на нормальних тцкашніків ніхто не нападає, не бреши тут
А какие нормальные расскажи нам ?.Меня вот 5 раз тцк останавливало и каждый раз разное .Два раза заставляли повторно влк проходить хотя я по глазам коммисован и ни разу меня никто не бил в бус насильно не заталкивал в последний раз по резерву проверили месяц назад и отпустили .Хотя одного моего знакомого по работе тоже по глазам коммисованого уже забрали в начале 2025 Потому что я не хамил , не быковал и не кидался на них и поверь если заберут убегать не буду ибо все мое тут я не богатый и бежать мне некуда плюс брат мой уже третий год воюет в 58 сумской бригаде
настав час *********** історій від кацапа.

якщо в тебе брат в зсу, то в тебе є відсрочка чи ні?
Я же говорю что коммисован .Cо зрением проблемы кератоконус 4 степени на левом глазу и первой на правом .На правом даже операцию делал Хотя возможно и заберут скоро так как знакомого с куриной слепотой уже забрали .
бреши ще, кацапчик
Я не кацап .Кацап здесь ты хоть и пишешь на украинском но косвенно им подыгрываешь
де я кацапам підігрую, а, кацапчик?
Нормальні не займаються людоловством, не воюють з жінками та малолітніми дітьми в тилових містах за тисячу км від фронту, не забивають людей до смерті ногами, не збивають велосипедистів. Якось так.
Нормальные должны страну свою и права о которых они во всю глотку визжат защищать в том числе и на фронте
Думай краще про своїх дітей, а не про чужих.
І ні одного в коментарях рашистського бота ))
Всєм ждунам рускамірскава рєйха сматрєть і слушать абязатєльна...
цій жіночці явно не 85 років,
"і куди ж я поїду така стара та хвора від рідної хати?
і хто ж за мене потурбується?"
ця **** разом з мамашею "сыночкам хлеб пекла" " и ребята военные и гражданские ее так поддержали,молодцы"
немає слів....вони так чекали,так чекали рускага мира....
Мабуть на карточці грошей не було,от вона і "мусорнулась".Вона думала що їй за секс заплатили,а виявляється-таки згвалтували. А її чоловіка-ждуна треба було з простреленим коліном залишити в живих-хай би тішився рускаму міру.
Олігарх Ржевський теж рашку любив, бухав з ними...
і це шє не новий рік і не первомай!
о де кацапня пройдеться по ждунах.
Скоро мир, заспокойтеся.
Какой мир .Уточни пожалуйста
Ого ждунів цензорівських у цій темі попердолило.
Не бачив тут таких. А от пенсійні хруни з радості підгузки поробили.
"хлібчик пекла кацапнявим хлопчикам і вони до нас з повагою"...
як зворушливо!
ПХЙ
але є і гарна новина - ти вже вдовуля рази три з повагою від тих кому ти хлєбчик пекла...
https://t.me/ButusovPlus/25692 Юрій Бутусов:

Грудень 2018 року. На головній площі Покровська Донецької області 2888 українців одночасно заспівали «Щедрик», встановивши рекорд країни.

Грудень 2025 року, минуло сім років. Місто, в якому була написана всесвітньо відома мелодія, що стала найбільш впізнаваним символом Різдва, "звільнено" російськими виродками та перетворено на руїни.

Відео - Донбас.Реалії, https://t.me/donbassrealii
