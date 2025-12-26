В Покровске оккупанты жестоко расправились с оставшейся в городе семьей: мужчину убили, женщину изнасиловали. ВИДЕО

В городе Покровск Донецкой области российские оккупанты жестоко расправились с семьей, которая осталась в городе ждать российскую армию. Россияне пытали, а затем убили мужчину, а его жену - изнасиловали.

Видео свидетельства жительницы города Виктории Швайко, которая пострадала от действий оккупантов, опубликовал журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты жестоко расправились с семьей

На видео женщина рассказывает, что в ночь с 22 на 23 декабря 2025 года в ее дом, где находились она, ее муж и свекровь, ворвались трое пьяных российских военных из 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии с позывными - "Улыбка", "Шухер" и "Строй".

Сначала оккупанты начали издеваться над ее мужем: избивали его, затем прострелили ногу и убили.

Саму женщину российские военные по очереди изнасиловали. Свекровь также хотели убить, но она смогла убежать, пока россияне толпой насиловали хозяйку дома.

На видео женщина говорит, что ее муж не был сторонником Украины, ждал Россию и планировал пойти служить в российскую армию водителем.

"Видео, обязательное для просмотра всем для понимания, что бывает там, куда приходит армия России", - прокомментировал журналист Казанский.

