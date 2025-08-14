РУС
Новости Военные преступления россиян
Войска РФ систематически применяют сексуальное насилие в отношении украинцев, - доклад генсека ООН Гутерреша

доклад ООН о преступлениях россиян

Организация Объединенных Наций сейчас уже задокументировала значительное количество случаев сексуализированного насилия в отношении украинцев, в том числе, и пленных, со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в ежегодном докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Согласно "заслуживающей доверия информации", говорится в отчете, имеют место массовые нарушения со стороны российских вооруженных сил и служб безопасности и связанных с ними вооруженных группировок, прежде всего в отношении украинских военнопленных, которые содержатся в 50 официальных и 22 неофициальных местах несвободы в Украине и России.

Эти случаи включали значительное количество задокументированных фактов насилия, в том числе - удары электрическим током, избиения и ожоги гениталий, а также принудительное раздевание и длительное пребывание в обнаженном виде, что применялось для унижения и получения признаний.

Гутерреш также заявил, что "серьезно обеспокоен" сообщениями о насилии российских солдат против украинцев. Он предупредил, что в следующем году РФ может быть внесена в список сторон, "обоснованно подозреваемых в изнасилованиях или других формах сексуального насилия или ответственных за них".

Представительство России при ООН в Нью-Йорке не отреагировало на просьбу журналистов прокомментировать доклад Гутерреша. Сам Генсек ООН сообщил, что российские власти не взаимодействовали с его специальным посланником по указанным вопросам.

В отчете ООН за 2024 год отмечалось, что 95% освобожденных украинских военнопленных в российском плену регулярно подвергались пыткам. Среди методов пыток военные называли избиения, удары электрошоком, удушение, сексуальное насилие, длительное содержание в мучительных позах, имитацию казней, утопление, лишение сна и другие формы издевательств.

В июле более 40 государств - членов ОБСЕ, призвали провести независимое расследование фактов жестокого обращения России с украинскими военнопленными.

В апреле The Guardian и ряд крупных западных СМИ выявили существование как минимум 29 специальных тюрем, созданных Москвой: 18 расположены на территории РФ, остальные - на оккупированных украинских землях. В этих заведениях украинские военнопленные и похищенные гражданские лица подвергаются систематическим пыткам, в том числе для получения ложных признаний. В расследовании отмечалось, что эта система создана и действует при участии высших представителей российской власти.

Топ комментарии
+5
Не так страшні Європейські геї,як сросійські підор..аси.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:56 Ответить
+5
- і тому пан Гутієреш й досі спокійно сприймає перебування Кацапії в Радбезі ООН ...?
показать весь комментарий
14.08.2025 13:58 Ответить
+4
Значит Искандером по Охмадету постоянным членом совбеза - это вроде и ничего???
показать весь комментарий
14.08.2025 14:04 Ответить
не просто в радбези, а постоянный член с правом вето!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:05 Ответить
А кто их от туда может выгнать ? Китайцы - возможно
показать весь комментарий
14.08.2025 14:20 Ответить
Якщо ця організація нічого не вирішує і китайці чи кацапи там рулять - навіщо Україні в ній брати участь ?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:27 Ответить
"Він попередив, що наступного року РФ може бути внесена до списку сторін, "обґрунтовано підозрюваних..."

т.е. в этом году пока не считается?
показать весь комментарий
14.08.2025 13:58 Ответить
Нет. Само внесение - определенная процедура. А что, у нас по миру единогласие по поводу кацапии ?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:22 Ответить
І ... ?
показать весь комментарий
14.08.2025 13:58 Ответить
довбойоб гутеріш, чому ти не на алясці?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:03 Ответить
Может почти повторюсь. Да. Может США выганяли во время вьетнамской войны? Ну там немного другая ситуация. Да и в оон нет единой позиции относительно паРАШИ по многим причинам
показать весь комментарий
14.08.2025 14:26 Ответить
а сша претендовали не территории Вьетнама или Афганистана?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:35 Ответить
Недолго.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:45 Ответить
причина одна - это взносы и коррупция стран друзей-саттелитов рахи.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:38 Ответить
Так кацапи ж... Цим все сказано...
показать весь комментарий
14.08.2025 14:13 Ответить
Сексуальне насилля не тільки щодо українців, а і до українських тварин.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:29 Ответить
Гутьерреш заздрить, бо він нікому не цікавий ні в якому сенсі
показать весь комментарий
14.08.2025 15:02 Ответить
ООН вел себя немного странно, когда в начале войны рассказывал что кацапы изнасиловали всех дедушек и младенцев на Донбассе. Теперь к их заявлениям относятся осторожно.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:12 Ответить
Гуттер'єш добровільно приїхав на кацапію і відсмоктав в *****.Інтернет все пам'ятає!
показать весь комментарий
14.08.2025 15:28 Ответить
У кацапів це в усі часи збочення на генетичному рівні : https://www.youtube.com/watch?v=S1J6KWXCGks Зверства Советской Армии на территории Германии. Рассказ ветерана Леонида Рабичева. (Полная версия).
показать весь комментарий
14.08.2025 15:31 Ответить
Гутеріуш: а давай тебе толпа орків по кругу пустить,а ти через рік це винесеш, або й ні на обговорення. А потім ви проголосуєте, або й ні. Безполєзна організація
показать весь комментарий
14.08.2025 15:59 Ответить
Підар'є, що з них взяти.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:18 Ответить
 
 