Войска РФ систематически применяют сексуальное насилие в отношении украинцев, - доклад генсека ООН Гутерреша

Организация Объединенных Наций сейчас уже задокументировала значительное количество случаев сексуализированного насилия в отношении украинцев, в том числе, и пленных, со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в ежегодном докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Согласно "заслуживающей доверия информации", говорится в отчете, имеют место массовые нарушения со стороны российских вооруженных сил и служб безопасности и связанных с ними вооруженных группировок, прежде всего в отношении украинских военнопленных, которые содержатся в 50 официальных и 22 неофициальных местах несвободы в Украине и России.

Эти случаи включали значительное количество задокументированных фактов насилия, в том числе - удары электрическим током, избиения и ожоги гениталий, а также принудительное раздевание и длительное пребывание в обнаженном виде, что применялось для унижения и получения признаний.

Смотрите: "Заберем много. Херсон, Запорожье, Донецк добить": пленный оккупант после обмена хочет снова воевать против Украины. ВИДЕО

Гутерреш также заявил, что "серьезно обеспокоен" сообщениями о насилии российских солдат против украинцев. Он предупредил, что в следующем году РФ может быть внесена в список сторон, "обоснованно подозреваемых в изнасилованиях или других формах сексуального насилия или ответственных за них".

Представительство России при ООН в Нью-Йорке не отреагировало на просьбу журналистов прокомментировать доклад Гутерреша. Сам Генсек ООН сообщил, что российские власти не взаимодействовали с его специальным посланником по указанным вопросам.

В отчете ООН за 2024 год отмечалось, что 95% освобожденных украинских военнопленных в российском плену регулярно подвергались пыткам. Среди методов пыток военные называли избиения, удары электрошоком, удушение, сексуальное насилие, длительное содержание в мучительных позах, имитацию казней, утопление, лишение сна и другие формы издевательств.

Также смотрите: Украинка рассказала о сексуальном насилии со стороны военных РФ во время оккупации. ВИДЕО

В июле более 40 государств - членов ОБСЕ, призвали провести независимое расследование фактов жестокого обращения России с украинскими военнопленными.

В апреле The Guardian и ряд крупных западных СМИ выявили существование как минимум 29 специальных тюрем, созданных Москвой: 18 расположены на территории РФ, остальные - на оккупированных украинских землях. В этих заведениях украинские военнопленные и похищенные гражданские лица подвергаются систематическим пыткам, в том числе для получения ложных признаний. В расследовании отмечалось, что эта система создана и действует при участии высших представителей российской власти.