Війська РФ систематично застосовують сексуальне насилля щодо українців, - доповідь генсека ООН Гутерреша

Організація Об’єднаних Націй наразі вже задокументувала значну кількість випадків сексуалізованого насильства щодо українців, зокрема й полонених, з боку російських окупантів.

Про це йдеться у щорічній доповіді Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Згідно з "інформацією, що заслуговує на довіру", мовиться у звіті, мають місце масові порушення з боку російських збройних сил і служб безпеки та пов’язаних із ними збройних угруповань, передусім щодо українських військовополонених, котрі утримуються у 50 офіційних і 22 неофіційних місцях несвободи в Україні та Росії.

Ці випадки включали значну кількість задокументованих фактів насильства, зокрема удари електричним струмом, побиття та опіки геніталій, а також примусове роздягання та тривале перебування в оголеному вигляді, що застосовувалося для приниження та отримання зізнань.

Також читайте: Повідомлено про підозру окупанту, який зґвалтував мешканку Херсонщини

Гутерреш також заявив, що "серйозно стурбований" повідомленнями про насильство російських солдатів проти українців. Він попередив, що наступного року РФ може бути внесена до списку сторін, "обґрунтовано підозрюваних у зґвалтуваннях або інших формах сексуального насильства чи відповідальних за них".

Представництво Росії при ООН у Нью-Йорку не відреагувало на прохання журналістів прокоментувати доповідь Гутерреша. Сам Генсек ООН повідомив, що російська влада не взаємодіяла з його спеціальним посланцем з указаних питань.

У звіті ООН за 2024 рік зазначалося, що 95% звільнених українських військовополонених у російському полоні регулярно піддавалися тортурам. Серед методів катувань військові називали побиття, удари електрошоком, удушення, сексуальне насильство, тривале утримання у болісних позах, імітацію страт, утоплення, позбавлення сну та інші форми знущань.

Також дивіться: Українка розповіла про сексуальне насилля з боку військових РФ під час окупації. ВIДЕО

У липні понад 40 держав - членів ОБСЄ закликали провести незалежне розслідування фактів жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими.

У квітні The Guardian та низка великих західних ЗМІ виявили існування щонайменше 29 спеціальних в’язниць, створених Москвою: 18 розташовані на території РФ, решта - на окупованих українських землях. У цих закладах українські військовополонені та викрадені цивільні особи піддаються систематичним тортурам, зокрема для отримання неправдивих зізнань. У розслідуванні зазначалося, що ця система створена та діє за участю найвищих представників російської влади.