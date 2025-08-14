УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10628 відвідувачів онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
2 016 20

Війська РФ систематично застосовують сексуальне насилля щодо українців, - доповідь генсека ООН Гутерреша

доповідь ООН про злочини росіян

Організація Об’єднаних Націй наразі вже задокументувала значну кількість випадків сексуалізованого насильства щодо українців, зокрема й полонених, з боку російських окупантів.

Про це йдеться у щорічній доповіді Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Згідно з "інформацією, що заслуговує на довіру", мовиться у звіті, мають місце масові порушення з боку російських збройних сил і служб безпеки та пов’язаних із ними збройних угруповань, передусім щодо українських військовополонених, котрі утримуються у 50 офіційних і 22 неофіційних місцях несвободи в Україні та Росії.

Ці випадки включали значну кількість задокументованих фактів насильства, зокрема удари електричним струмом, побиття та опіки геніталій, а також примусове роздягання та тривале перебування в оголеному вигляді, що застосовувалося для приниження та отримання зізнань.

Також читайте: Повідомлено про підозру окупанту, який зґвалтував мешканку Херсонщини

Гутерреш також заявив, що "серйозно стурбований" повідомленнями про насильство російських солдатів проти українців. Він попередив, що наступного року РФ може бути внесена до списку сторін, "обґрунтовано підозрюваних у зґвалтуваннях або інших формах сексуального насильства чи відповідальних за них".

Представництво Росії при ООН у Нью-Йорку не відреагувало на прохання журналістів прокоментувати доповідь Гутерреша. Сам Генсек ООН повідомив, що російська влада не взаємодіяла з його спеціальним посланцем з указаних питань.

У звіті ООН за 2024 рік зазначалося, що 95% звільнених українських військовополонених у російському полоні регулярно піддавалися тортурам. Серед методів катувань військові називали побиття, удари електрошоком, удушення, сексуальне насильство, тривале утримання у болісних позах, імітацію страт, утоплення, позбавлення сну та інші форми знущань.

Також дивіться: Українка розповіла про сексуальне насилля з боку військових РФ під час окупації. ВIДЕО

У липні понад 40 держав - членів ОБСЄ закликали провести незалежне розслідування фактів жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими.

У квітні The Guardian та низка великих західних ЗМІ виявили існування щонайменше 29 спеціальних в’язниць, створених Москвою: 18 розташовані на території РФ, решта - на окупованих українських землях. У цих закладах українські військовополонені та викрадені цивільні особи піддаються систематичним тортурам, зокрема для отримання неправдивих зізнань. У розслідуванні зазначалося, що ця система створена та діє за участю найвищих представників російської влади.

Автор: 

армія рф (18458) зґвалтування (395) насилля (302) ООН (3415) Гутерріш Антоніу (402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Не так страшні Європейські геї,як сросійські підор..аси.
показати весь коментар
14.08.2025 13:56 Відповісти
+4
- і тому пан Гутієреш й досі спокійно сприймає перебування Кацапії в Радбезі ООН ...?
показати весь коментар
14.08.2025 13:58 Відповісти
+3
не просто в радбези, а постоянный член с правом вето!
показати весь коментар
14.08.2025 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не так страшні Європейські геї,як сросійські підор..аси.
показати весь коментар
14.08.2025 13:56 Відповісти
- і тому пан Гутієреш й досі спокійно сприймає перебування Кацапії в Радбезі ООН ...?
показати весь коментар
14.08.2025 13:58 Відповісти
не просто в радбези, а постоянный член с правом вето!
показати весь коментар
14.08.2025 14:05 Відповісти
А кто их от туда может выгнать ? Китайцы - возможно
показати весь коментар
14.08.2025 14:20 Відповісти
Якщо ця організація нічого не вирішує і китайці чи кацапи там рулять - навіщо Україні в ній брати участь ?
показати весь коментар
14.08.2025 14:27 Відповісти
"Він попередив, що наступного року РФ може бути внесена до списку сторін, "обґрунтовано підозрюваних..."

т.е. в этом году пока не считается?
показати весь коментар
14.08.2025 13:58 Відповісти
Нет. Само внесение - определенная процедура. А что, у нас по миру единогласие по поводу кацапии ?
показати весь коментар
14.08.2025 14:22 Відповісти
І ... ?
показати весь коментар
14.08.2025 13:58 Відповісти
довбойоб гутеріш, чому ти не на алясці?
показати весь коментар
14.08.2025 14:03 Відповісти
Значит Искандером по Охмадету постоянным членом совбеза - это вроде и ничего???
показати весь коментар
14.08.2025 14:04 Відповісти
Может почти повторюсь. Да. Может США выганяли во время вьетнамской войны? Ну там немного другая ситуация. Да и в оон нет единой позиции относительно паРАШИ по многим причинам
показати весь коментар
14.08.2025 14:26 Відповісти
а сша претендовали не территории Вьетнама или Афганистана?
показати весь коментар
14.08.2025 14:35 Відповісти
причина одна - это взносы и коррупция стран друзей-саттелитов рахи.
показати весь коментар
14.08.2025 14:38 Відповісти
Так кацапи ж... Цим все сказано...
показати весь коментар
14.08.2025 14:13 Відповісти
Сексуальне насилля не тільки щодо українців, а і до українських тварин.
показати весь коментар
14.08.2025 14:29 Відповісти
Гутьерреш заздрить, бо він нікому не цікавий ні в якому сенсі
показати весь коментар
14.08.2025 15:02 Відповісти
ООН вел себя немного странно, когда в начале войны рассказывал что кацапы изнасиловали всех дедушек и младенцев на Донбассе. Теперь к их заявлениям относятся осторожно.
показати весь коментар
14.08.2025 15:12 Відповісти
Гуттер'єш добровільно приїхав на кацапію і відсмоктав в *****.Інтернет все пам'ятає!
показати весь коментар
14.08.2025 15:28 Відповісти
У кацапів це в усі часи збочення на генетичному рівні : https://www.youtube.com/watch?v=S1J6KWXCGks Зверства Советской Армии на территории Германии. Рассказ ветерана Леонида Рабичева. (Полная версия).
показати весь коментар
14.08.2025 15:31 Відповісти
Гутеріуш: а давай тебе толпа орків по кругу пустить,а ти через рік це винесеш, або й ні на обговорення. А потім ви проголосуєте, або й ні. Безполєзна організація
показати весь коментар
14.08.2025 15:59 Відповісти
 
 