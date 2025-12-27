РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
883 12

Ситуация в Дроновке сложная, но полностью контролируется, - ГВ "Схід"

Бои за Дроновку
Фото: DeepState

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 105 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Обстановка на Покровском направлении

По его словам, на Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное.

Вчера на этом направлении обезврежено 100 оккупантов, из которых 71 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили четыре единицы автомобильного транспорта, 26 беспилотных летательных аппаратов, два терминала спутниковой связи, антенну управления БПЛА, два пункта управления, склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Бои за Покровск и Мирноград

Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Обстановка в Дроновке

"На Славянском направлении в Дроновке ситуация сложная, но полностью контролируется подразделениями 81 оаембр. Противник давит с двух направлений - г. Северск и н.п. Ямполь. Несмотря на все попытки врага - закрепиться в населенном пункте ему не удалось", - говорится в сообщении.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 392 оккупанта за прошедшие сутки.

Также уничтожено 618 БПЛА различных типов и 90 единиц другого вооружения и техники, в частности два танка и 11 бронемашин.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 47 расчетов российских БПАК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1280 огневых задач.

Автор: 

Топ комментарии
+9
ваше зелене складне але контрольоване вже з зубів не виймаєтся...
показать весь комментарий
27.12.2025 12:05 Ответить
+7
Дронівка уже окупована, а в кабінетах вона контролюється. Просто пиз...ць!
показать весь комментарий
27.12.2025 12:13 Ответить
+5
Капець Дронівці.
показать весь комментарий
27.12.2025 12:14 Ответить
ваше зелене складне але контрольоване вже з зубів не виймаєтся...
показать весь комментарий
27.12.2025 12:05 Ответить
забудьте за гарантії - спочятку був квітень 2019
показать весь комментарий
27.12.2025 12:38 Ответить
і цих юристів-вікіпедіків зробили ви - тоді не було щє тармпона,
а юристи -вікіпедіки вже були...
показать весь комментарий
27.12.2025 12:41 Ответить
Тобто ОПа повна.
Люди вже наслухались таких формулювань..... Всі між рядків розуміють...
Попередня новина - влада тотально ігнорує роботу ВПК, підприємства працюють по разовим контрактам , потужності простоюють !!!!!!! І це при щедрому фінансуванні Гундосого маратону, мінтів, прокурорів, пенсіонерів військових / "силовиків".
показать весь комментарий
27.12.2025 12:06 Ответить
Дронівка уже окупована, а в кабінетах вона контролюється. Просто пиз...ць!
показать весь комментарий
27.12.2025 12:13 Ответить
Капець Дронівці.
показать весь комментарий
27.12.2025 12:14 Ответить
і да - ви понашличнярили?
ви і навчитесь приберати за собою.
а ми за собою...
показать весь комментарий
27.12.2025 12:15 Ответить
Давно вже не читаю ці зведення "совінформбюро".
показать весь комментарий
27.12.2025 12:19 Ответить
ніхто на себе відповідальність не бере..
все якийсь ті юристи-вікіпедіки нам пояснять шо те ми винуваті.....
не вони, не вони....
показать весь комментарий
27.12.2025 12:22 Ответить
Просирський все стабільно просирає, в генштабі без перемін тихо спокійно і стабільно..
показать весь комментарий
27.12.2025 12:25 Ответить
як воно по кацапських банях плясало, так і пляше..
показать весь комментарий
27.12.2025 12:26 Ответить
"Всё хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка:"
показать весь комментарий
27.12.2025 12:28 Ответить
 
 