Рашисты оккупировали Дроновку на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска оккупировали село Дроновка в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Оккупация

Российские войска оккупировали Дроновку в Донецкой области.

Войска РФ оккупировали Дроновку в Донецкой области: что известно?

Продвижение

Также российские захватчики продвинулись вблизи Двуречанского.

Войска РФ оккупировали Дроновку в Донецкой области: что известно?

Смотрите также: 81-я бригада бьет дронами по оккупантам, которые пытаются форсировать реку Сиверский Донец. ВИДЕО

Что предшествовало?

Автор: 

+2
Зате в нас вже про вибори, переговори і про вагони долярів на відбудову які можна буде подєрбанити мріють. Придурки млять
показать весь комментарий
26.12.2025 15:59 Ответить
+1
Мені здається що зараз спецом здають рашистам донецьку область, щоб не здавати її шляхом підписання капітуляції. Мовляв, минеувиноваті що рашисти захопили
показать весь комментарий
26.12.2025 16:00 Ответить
+1
Там Творожков і ряжані хенерали вже все поздавали і нікому не сказали як і про Гуляйполе в якому рашисти захопили всю документацію з печатями і спостережні пункти. Як і про Грабовське де рашисти зайшли пов'язали наших п'яних в сраку вояк і вивезли всіх на Сосію разом з населенням села. Яка Серебрянка якщо рашисти вже Сіверськ захопили
показать весь комментарий
26.12.2025 16:08 Ответить
Зате в нас вже про вибори, переговори і про вагони долярів на відбудову які можна буде подєрбанити мріють. Придурки млять
показать весь комментарий
26.12.2025 15:59 Ответить
Мені здається що зараз спецом здають рашистам донецьку область, щоб не здавати її шляхом підписання капітуляції. Мовляв, минеувиноваті що рашисти захопили
показать весь комментарий
26.12.2025 16:00 Ответить
Що за маячня? Генштаб досі обороняє Серебрянку.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:01 Ответить
Там Творожков і ряжані хенерали вже все поздавали і нікому не сказали як і про Гуляйполе в якому рашисти захопили всю документацію з печатями і спостережні пункти. Як і про Грабовське де рашисти зайшли пов'язали наших п'яних в сраку вояк і вивезли всіх на Сосію разом з населенням села. Яка Серебрянка якщо рашисти вже Сіверськ захопили
показать весь комментарий
26.12.2025 16:08 Ответить
Так. Подивився ці карти Генштабу... Там у Торецька якийсь вузький клин. Напевно для того, щоб не визнавати його окупацію. І берег водосховища ще ніби обороняють ЗСУ. Схоже Сирський вважає всіх дебілами.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:22 Ответить
Оманський план патрушева - віслюка в дії. Ось побачите, Донецьку область рашисти окупують цілком, бо все до того іде. Прикро казати, але кожний новий день приносе тільки розпач та розчарування. То населений пункт здали, то батальон тер. оборони обісрався, то знов влучення по важливих об'єктах. І головне. Нема адекватної реакції з боку нікчеми на посаді президента
показать весь комментарий
26.12.2025 16:06 Ответить
Кацапи за Сіверськом знову котла роблять - - Генштаб це все ж бачить?
показать весь комментарий
26.12.2025 16:09 Ответить
Дронів в Дронівці не було?((
показать весь комментарий
26.12.2025 16:24 Ответить
Веселого мало
показать весь комментарий
26.12.2025 16:34 Ответить
На фупі он втікачі-офіцери закликають всіх хапати, жінок силою на примусову працю, хто незгоден розстрілювати, звірі просто, один в Чехії, інший в Польщі, 3-й в Литві чи Німеччині.. Откаої! Що за люди, скільки підлості, і зними ми до 22-го жили в одній країні.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:37 Ответить
А Гуляйполе?
показать весь комментарий
26.12.2025 17:13 Ответить
З Сирського стратег, як з собачого хвоста сито.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:25 Ответить
 
 