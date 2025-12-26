Рашисты оккупировали Дроновку на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска оккупировали село Дроновка в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Оккупация
Российские войска оккупировали Дроновку в Донецкой области.
Продвижение
Также российские захватчики продвинулись вблизи Двуречанского.
Что предшествовало?
- Ранее в DeepState сообщали о попытках россиян закрепиться в Дроновке.
