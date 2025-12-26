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Рашисти окупували Дронівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські окупаційні війська окупували село Дронівка у Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Окупація

Російські війська окували Дронівку на Донеччині.

Війська РФ окупували Дронівку на Донеччині: що відомо?

Просування

Також російські загарбники просунулися поблизу Дворічанського.

Війська РФ окупували Дронівку на Донеччині: що відомо?

Також дивіться: 81-ша бригада б’є дронами по окупантах, які намагаються форсувати річку Сіверський Донець. ВIДЕО

Що передувало?

Автор: 

Донецька область (11490) Харківська область (2977) Бахмутський район (860) Куп’янський район (768) Дронівка (26) Дворічанське (4) DeepState (556)
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Топ коментарі
+6
Зате в нас вже про вибори, переговори і про вагони долярів на відбудову які можна буде подєрбанити мріють. Придурки млять
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26.12.2025 15:59 Відповісти
+5
Там Творожков і ряжані хенерали вже все поздавали і нікому не сказали як і про Гуляйполе в якому рашисти захопили всю документацію з печатями і спостережні пункти. Як і про Грабовське де рашисти зайшли пов'язали наших п'яних в сраку вояк і вивезли всіх на Сосію разом з населенням села. Яка Серебрянка якщо рашисти вже Сіверськ захопили
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26.12.2025 16:08 Відповісти
+4
Оманський план патрушева - віслюка в дії. Ось побачите, Донецьку область рашисти окупують цілком, бо все до того іде. Прикро казати, але кожний новий день приносе тільки розпач та розчарування. То населений пункт здали, то батальон тер. оборони обісрався, то знов влучення по важливих об'єктах. І головне. Нема адекватної реакції з боку нікчеми на посаді президента
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26.12.2025 16:06 Відповісти

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