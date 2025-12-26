Рашисти окупували Дронівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська окупували село Дронівка у Донецькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Окупація
Російські війська окували Дронівку на Донеччині.
Просування
Також російські загарбники просунулися поблизу Дворічанського.
Що передувало?
- Раніше у DeepState повідомляли про спроби росіян закріпитися в Дронівці.
Топ коментарі
+6 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар26.12.2025 15:59 Відповісти Посилання
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар26.12.2025 16:08 Відповісти Посилання
+4 Frol Fedoroff
показати весь коментар26.12.2025 16:06 Відповісти Посилання
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