Росіяни здійснюють численні спроби закріпитися в Дронівці, - DeepState. ВIДЕО
Оператори безпілотників 17 центру спеціального призначення оприлюднили кадри ураження російських окупантів у селі Дронівка на Донеччині, поблизу Сіверська, Серебрянки та річки Сіверський Донець.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
За інформацією аналітиків, у Дронівці вже тривалий час фіксується присутність противника, який здійснює численні спроби закріпитися в населеному пункті.
"Сили оборони ведуть постійні пошукові роботи в селі і намагаються знищувати ворога, але кількісна перевага противника дається взнаки", - зазначають у DeepState.
Згідно з актуальною мапою проєкту, Дронівка частково перебуває під контролем російських військ, тоді як більша частина населеного пункту наразі знаходиться в так званій сірій зоні.
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