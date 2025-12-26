Росіяни здійснюють численні спроби закріпитися в Дронівці, - DeepState. ВIДЕО

Оператори безпілотників 17 центру спеціального призначення оприлюднили кадри ураження російських окупантів у селі Дронівка на Донеччині, поблизу Сіверська, Серебрянки та річки Сіверський Донець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією аналітиків, у Дронівці вже тривалий час фіксується присутність противника, який здійснює численні спроби закріпитися в населеному пункті.

"Сили оборони ведуть постійні пошукові роботи в селі і намагаються знищувати ворога, але кількісна перевага противника дається взнаки", - зазначають у DeepState.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 81-ша бригада б’є дронами по окупантах, які намагаються форсувати річку Сіверський Донець. ВIДЕО

Згідно з актуальною мапою проєкту, Дронівка частково перебуває під контролем російських військ, тоді як більша частина населеного пункту наразі знаходиться в так званій сірій зоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулися біля Кіндратівки на Сумщині та у Мирнограді на Донеччині, - DeepState. КАРТА