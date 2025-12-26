Россияне предпринимают многочисленные попытки закрепиться в Дроновке, - DeepState. ВИДЕО

Операторы беспилотников 17-го центра специального назначения обнародовали кадры поражения российских оккупантов в селе Дроновка Донецкой области, вблизи Сиверска, Серебрянки и реки Сиверский Донец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

По информации аналитиков, в Дроновке уже длительное время фиксируется присутствие противника, который предпринимает многочисленные попытки закрепиться в населенном пункте.

"Силы обороны ведут постоянные поисковые работы в селе и пытаются уничтожать врага, но количественное преимущество противника сказывается", - отмечают в DeepState.

Согласно актуальной карте проекта, Дроновка частично находится под контролем российских войск, тогда как большая часть населенного пункта сейчас находится в так называемой серой зоне.

