Россияне предпринимают многочисленные попытки закрепиться в Дроновке, - DeepState. ВИДЕО
Операторы беспилотников 17-го центра специального назначения обнародовали кадры поражения российских оккупантов в селе Дроновка Донецкой области, вблизи Сиверска, Серебрянки и реки Сиверский Донец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
По информации аналитиков, в Дроновке уже длительное время фиксируется присутствие противника, который предпринимает многочисленные попытки закрепиться в населенном пункте.
"Силы обороны ведут постоянные поисковые работы в селе и пытаются уничтожать врага, но количественное преимущество противника сказывается", - отмечают в DeepState.
Согласно актуальной карте проекта, Дроновка частично находится под контролем российских войск, тогда как большая часть населенного пункта сейчас находится в так называемой серой зоне.
Така назва,блін Дронівка.... Він же якраз 8 мільонів дронів обісцяв..