Россияне продвинулись возле Кондратовки в Сумской области и в Мирнограде в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага на фронте

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде", - отметили аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны контролируют северную часть Покровска, в районе Мирнограда враг сосредоточил около 10 подразделений, - УВ "Восток"

Карта продвижения россиян

Враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Юнаковки в Сумской области и Свято-Покровского в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

  • Напомним, накануне DeepState сообщил, что российские войска контролируют село Грабовское в Сумской области. Город Северск Донецкой области также полностью оккупирован.

Сумская область (3917) Донецкая область (11712) Волчанск (484) Мирноград (191) Харьковская область (2070) Кондратовка (12) DeepState (394)
От там їх "кіндратій" і зхватить. Треба розуміти, що кацапи будуть лізти скрізь. Бо переговори+зима - хочуть побільше зхавать. І, головне - Президент землі не віддасть. А тепер нападайте любителі Порошенка і Мінська. Мінусуйте. Я звик.
показать весь комментарий
24.12.2025 23:46 Ответить
Таких довбойобів,як ти більшість .Нічого дивного.Проблема нажаль не вирішувана
показать весь комментарий
25.12.2025 00:51 Ответить
 
 