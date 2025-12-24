Россияне продвинулись возле Кондратовки в Сумской области и в Мирнограде в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага на фронте
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде", - отметили аналитики.
Карта продвижения россиян
- Напомним, накануне DeepState сообщил, что российские войска контролируют село Грабовское в Сумской области. Город Северск Донецкой области также полностью оккупирован.
