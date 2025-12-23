Грабовское на Сумщине и Северск на Донетчине перешли под контроль армии РФ, - DeepState

Российские войска контролируют село Грабовское в Сумской области. Город Северск Донецкой области также полностью оккупирован.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Северск перешел под контроль врага

Проект напомнил, что еще ранее предупреждал о критической ситуации в городе.

"Однако, когда были первые фиксации закрепления врага в населенном пункте, а ситуация становилась все более критической, для высшего командования в лице спикеров город был полностью под контролем Сил обороны. В частности, мы слышали от спикера ГШ Ковалева, что у него в Сиверске есть друзья, которые держат город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду", - пишут аналитики.

Там добавили, что город оккупирован врагом, а бригады недополучают людей.

Грабовское

Населенный пункт Грабовское также перешел под контроль врага, пишет DeepState.

