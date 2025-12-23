РУС
Грабовское на Сумщине и Северск на Донетчине перешли под контроль армии РФ, - DeepState

Российские войска контролируют село Грабовское в Сумской области. Город Северск Донецкой области также полностью оккупирован.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информируетЦензор.НЕТ.

Северск перешел под контроль врага

Проект напомнил, что еще ранее предупреждал о критической ситуации в городе.

"Однако, когда были первые фиксации закрепления врага в населенном пункте, а ситуация становилась все более критической, для высшего командования в лице спикеров город был полностью под контролем Сил обороны. В частности, мы слышали от спикера ГШ Ковалева, что у него в Сиверске есть друзья, которые держат город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду", - пишут аналитики.

Там добавили, что город оккупирован врагом, а бригады недополучают людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг пытается обойти Северск, - УВ "Восток"

Грабовское

Населенный пункт Грабовское также перешел под контроль врага, пишет DeepState.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 100 оккупантов РФ вошли в Грабовское в Сумской области, - Трегубов

  • Напомним, 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отошли из населенного пункта Северск Донецкой области с целью сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений. Однако город находится под огневым контролем ВСУ.

оккупация (10389) Сумская область (3913) Донецкая область (11702) Северск (198) Грабовское (12) DeepState (393)
Топ комментарии
+8
За події в Грабовському когось покарають, чи навпаки - якийсь генерал орден отримає ?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:29 Ответить
+6
Подобається реакція голови Сумської ОДА - просто зник з радарів і все - 3 доби його взагалі не чути ! 😎
показать весь комментарий
23.12.2025 23:35 Ответить
+4
Упевнений на 100%, що DeepState знали про Сіверськ ще тиждень тому. Також як знають всі про Покровськ і Мирноград. Але договірняк з Сирським зробив з цього, об'єктивного раніше ресурсу, посміховисько.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:36 Ответить
За події в Грабовському когось покарають, чи навпаки - якийсь генерал орден отримає ?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:29 Ответить
і орден і чергове військове звання! Але не сьогодні!
показать весь комментарий
23.12.2025 23:32 Ответить
Подобається реакція голови Сумської ОДА - просто зник з радарів і все - 3 доби його взагалі не чути ! 😎
показать весь комментарий
23.12.2025 23:35 Ответить
Е нєєє, не ОДА, а ОВА. Різниця суттєва
показать весь комментарий
23.12.2025 23:37 Ответить
+
то я помилився - по старому написав
П.С - не здивуюсь , якщо Григоров піде слідом за Артюхом , який вже пів року (начебто !) заарештований але про нього взагалі не чути !!!
показать весь комментарий
23.12.2025 23:40 Ответить
там до нього теж такий же хенерал був командор - йому мер Конотопа запропонував комунальником працювати в місті, можливо і погодився!
показать весь комментарий
23.12.2025 23:39 Ответить
Сумщині як пороблено -
Живицький - кримінальне провадження , втік за кордон
Артюх - кримінальне провадження (начебто !) і не відомо що з ним зараз
Григоров - колишній мєнт , а вони , як відомо , колишніми не бувають !
показать весь комментарий
23.12.2025 23:45 Ответить
я б туди мера Конотопа призначив - але моя думка нікого не цікавить...
Він ще рік тому цю проблем у озвучив...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:47 Ответить
ИМХО - Семеніхін не хоче в це лайно влазити ... щоб навести там порядок потрібна своя команда , а це десятки (сотні) людей ! Без цього - ти або станеш частиною системи , або тебе просто зжеруть і виставлять крайнім у всьому !
показать весь комментарий
23.12.2025 23:54 Ответить
але він це лайно ще пару років тому назад "розкусив" - але мало хто вірив...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:56 Ответить
А як він повинен відреагувати?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:39 Ответить
не мовчати...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:43 Ответить
до чого тут ОДА, якщо атци-командіри не контролюють особистий склад своїх підрозділів ?

.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:12 Ответить
Якщо ви бачили, як себе поводили військові там безвідповідально, то це ппц. Смажили шашличок, показували п'яту точку військовому дрону РФ, і ділились з цивільними зброєю, задля розваги постріляти по дронам. Всі звісно в полоні вже, співають слава росії на камеру. Тобто одна розмова про те що хтось поставив туди аватарів, а інша що вони самі поводили себе там як на курорті. Ну і поплатились.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:31 Ответить
ДПСУ - що там ? Як там обстанівка? Просрали...???
показать весь комментарий
23.12.2025 23:30 Ответить
Тиса русло не змінила-все путьом
показать весь комментарий
23.12.2025 23:38 Ответить
а кордон на Сумщині так не думає...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:45 Ответить
Ну що сраколизи Сирського ви і після цієї інформації будете казати, який крутий у нас Головком?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:33 Ответить
Рашист сирський керує ЗСУ, поки існує зеля.
Такого гімна як сирський на чолі армії, ще світ не бачив.
Одне він робить гарно, це дуже вправно вилизує задницю зелі.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:37 Ответить
От чому західні партнери вимагають зниження призивного віку, а зняття неефективного Головкома ні? Адже НАБУ і САП вони врятували від цієї зе-шобли. Значить можуть ставити Зелі умови! З Дєрмаком же його дотисли!
показать весь комментарий
23.12.2025 23:44 Ответить
Будемо тьотю, бо за Грабовське відповідає не Сирський а державна прикордонна служба на чолі з головою служби і взагалі вони підпорядковані не МОУ а МВС. Ось в них і запитуй як вони в тім селі кордони боронили і чому їх у полон рашісти захопили. Зрозуміла?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:47 Ответить
А за Сіверськ сирський теж не відповідає?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:48 Ответить
Я про Грабовське писав не перекручуй. За Сіверськ гарант відповідає який Залужного звільнив і курську авантюру замайстрячив.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:53 Ответить
Упевнений на 100%, що DeepState знали про Сіверськ ще тиждень тому. Також як знають всі про Покровськ і Мирноград. Але договірняк з Сирським зробив з цього, об'єктивного раніше ресурсу, посміховисько.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:36 Ответить
З Зеленським до перемоги) зараз буде вечірній відос, де повідомить, що все під його пильним контролем...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:38 Ответить
Походу після уходу Залужного командування ЗСУ займається затиканням дір. Але якось виходить не дуже - тільки заткнули одну, вже з'явилася нова.

То що кажете - люди не потрібні, все зроблять роботи?
А "роботів", як і "ракети" поставляють міндічі.

П.С. Але у Сіверськ ЗЄ фоткатися не поїде. Йому потрібен тільки позитив. Негатив просто *****.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:39 Ответить
Всі резерви кинули на Куп'янськ. Позитив забезпечувати.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:42 Ответить
А до чого тут ЗСУ якщо те Грабовське прикордонники охороняли?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:49 Ответить
Відкрию таємницю - на кордоні знаходяться військові , яких з фронту туди відводять типу "на відновлення"
показать весь комментарий
24.12.2025 00:02 Ответить
Да .Моего брата месяца три назад из-под той самой освобожденной недавно Кондрашевки возле Купянска на восстановление в Черниговскую область под Новгород-Сиверский на границу вывели
показать весь комментарий
24.12.2025 00:33 Ответить
Причому тут Грабовське? Це просто село на кордоні, де 52 ждуна залишалися. Таких сіл купа на кордоні, які ми можемо захопити у кацапів або вони у нас. Теж мені мегановость.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:03 Ответить
Вопрос в том, где была разведка и почему среди ждунов не было ни одного агента, который предупредил бы о нашествии. Чтобы в процессе обнулить русистов.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:33 Ответить
Так религия не позволяет. А то гои возбудятся.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:34 Ответить
Та нічого страшного, треба в такому темпі і далі воювати, бо це наближає справедливий мир.
А для відвернення уваги можна перейменувати копійку.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:39 Ответить
Твои предложения кроме сдаться ибо пу уже заявил что план Европы и Украины из 20 пунктов раше не подходит ,а также заявил недавно что остатками донбасса он не ограничится и снова хочет 4 области как в 2024 году
показать весь комментарий
24.12.2025 00:36 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2025 23:47 Ответить
Після таких епічних просерів сирка , ті кого бусярять ще думають чи залишатися в тому корупційному болоті під назвою зсу?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:53 Ответить
Може ти підеш командувати щоби епічних просерів не було?
показать весь комментарий
23.12.2025 23:55 Ответить
О чем я вчера и говорил.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:31 Ответить
перейшли під контроль армії рф.... Не захоплений окупантами, не окупований людоїдами, а просто перейшли під контроль.... Заголовок так написаний наче все це в порядку речей, наче цю статтю писали в кремлі а не на українському сайті. Що далі, замість згвалтування педофілом дитини, напишете, людина середніх років здійснила статевий акт з жінкою 8-ми років? Чи автомобіль на пішоходному переході вступив в контакт з іншим учасником участником дорожнього руху без автомобіля
показать весь комментарий
24.12.2025 00:34 Ответить
 
 