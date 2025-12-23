Грабовское на Сумщине и Северск на Донетчине перешли под контроль армии РФ, - DeepState
Российские войска контролируют село Грабовское в Сумской области. Город Северск Донецкой области также полностью оккупирован.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информируетЦензор.НЕТ.
Северск перешел под контроль врага
Проект напомнил, что еще ранее предупреждал о критической ситуации в городе.
"Однако, когда были первые фиксации закрепления врага в населенном пункте, а ситуация становилась все более критической, для высшего командования в лице спикеров город был полностью под контролем Сил обороны. В частности, мы слышали от спикера ГШ Ковалева, что у него в Сиверске есть друзья, которые держат город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду", - пишут аналитики.
Там добавили, что город оккупирован врагом, а бригады недополучают людей.
Грабовское
Населенный пункт Грабовское также перешел под контроль врага, пишет DeepState.
- Напомним, 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отошли из населенного пункта Северск Донецкой области с целью сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений. Однако город находится под огневым контролем ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то я помилився - по старому написав
П.С - не здивуюсь , якщо Григоров піде слідом за Артюхом , який вже пів року (начебто !) заарештований але про нього взагалі не чути !!!
хенералбув командор - йому мер Конотопа запропонував комунальником працювати в місті, можливо і погодився!
Живицький - кримінальне провадження , втік за кордон
Артюх - кримінальне провадження (начебто !) і не відомо що з ним зараз
Григоров - колишній мєнт , а вони , як відомо , колишніми не бувають !
Він ще рік тому цю проблем у озвучив...
.
Такого гімна як сирський на чолі армії, ще світ не бачив.
Одне він робить гарно, це дуже вправно вилизує задницю зелі.
То що кажете - люди не потрібні, все зроблять роботи?
А "роботів", як і "ракети" поставляють міндічі.
П.С. Але у Сіверськ ЗЄ фоткатися не поїде. Йому потрібен тільки позитив. Негатив просто *****.
А для відвернення уваги можна перейменувати копійку.