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Грабовське на Сумщині та Сіверськ на Донеччині перейшли під контроль армії РФ, - DeepState

deepstate,сіверськ

Російські війська контролюють село Грабовське на Сумщині. Місто Сіверськ Донецької області також повністю окуповане.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Сіверськ перейшов під контроль ворога

Проєкт нагадав, що ще раніше попереджав про критичну ситуацію у місті.

"Однак, коли були перші фіксації закріплення ворога в населеному пункті, а ситуація ставала все критичнішою, для вищого командування в обличчі речників місто було повністю під контролем Сил Оборони. Зокрема, ми чули від речника ГШ Ковальова, що у нього в Сіверську друзі, які тримають місто, а ми поширюємо фейки і ворожу пропаганду", - пишуть аналітики.

Там додали, що місто окуповане ворогом, а бригади недоотримують людей.

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Грабовське

Населений пункт Грабовське також перейшов під контроль ворога, пише DeepState.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 100 окупантів РФ зайшли в Грабовське на Сумщині, - Трегубов

  • Нагадаємо, 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ Донецької області з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів. Однак місто перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Автор: 

окупація (6987) Сумська область (4877) Донецька область (11471) Сіверськ (218) Грабовське (35) DeepState (554)
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Топ коментарі
+22
За події в Грабовському когось покарають, чи навпаки - якийсь генерал орден отримає ?
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23.12.2025 23:29 Відповісти
+21
Подобається реакція голови Сумської ОДА - просто зник з радарів і все - 3 доби його взагалі не чути ! 😎
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23.12.2025 23:35 Відповісти
+18
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23.12.2025 23:47 Відповісти

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