Грабовське на Сумщині та Сіверськ на Донеччині перейшли під контроль армії РФ, - DeepState

Російські війська контролюють село Грабовське на Сумщині. Місто Сіверськ Донецької області також повністю окуповане.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Сіверськ перейшов під контроль ворога

Проєкт нагадав, що ще раніше попереджав про критичну ситуацію у місті.

"Однак, коли були перші фіксації закріплення ворога в населеному пункті, а ситуація ставала все критичнішою, для вищого командування в обличчі речників місто було повністю під контролем Сил Оборони. Зокрема, ми чули від речника ГШ Ковальова, що у нього в Сіверську друзі, які тримають місто, а ми поширюємо фейки і ворожу пропаганду", - пишуть аналітики.

Там додали, що місто окуповане ворогом, а бригади недоотримують людей.

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Грабовське

Населений пункт Грабовське також перейшов під контроль ворога, пише DeepState.

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