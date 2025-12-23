Грабовське на Сумщині та Сіверськ на Донеччині перейшли під контроль армії РФ, - DeepState
Російські війська контролюють село Грабовське на Сумщині. Місто Сіверськ Донецької області також повністю окуповане.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Сіверськ перейшов під контроль ворога
Проєкт нагадав, що ще раніше попереджав про критичну ситуацію у місті.
"Однак, коли були перші фіксації закріплення ворога в населеному пункті, а ситуація ставала все критичнішою, для вищого командування в обличчі речників місто було повністю під контролем Сил Оборони. Зокрема, ми чули від речника ГШ Ковальова, що у нього в Сіверську друзі, які тримають місто, а ми поширюємо фейки і ворожу пропаганду", - пишуть аналітики.
Там додали, що місто окуповане ворогом, а бригади недоотримують людей.
Грабовське
Населений пункт Грабовське також перейшов під контроль ворога, пише DeepState.
- Нагадаємо, 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ Донецької області з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів. Однак місто перебуває під вогневим контролем ЗСУ.
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