Росіяни просунулися біля Кіндратівки на Сумщині та у Мирнограді на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська мають просування у Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога на фронті
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді", - зазначили аналітики.
Мапа просування росіян
- Нагадаємо, напередодні DeepState повідомив, що російські війська контролюють село Грабовське на Сумщині. Місто Сіверськ Донецької області також повністю окуповане.
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немає грошей і озброєння.
нашого місці міг опинитися будь-який з генералів, такий собі козел відпущення.
власне, в Україні закінчився людський ресурс І це найбільш непоправна втрата.