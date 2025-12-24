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Росіяни просунулися біля Кіндратівки на Сумщині та у Мирнограді на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська мають просування у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога на фронті

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді", - зазначили аналітики.

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Мапа просування росіян

Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді.
Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді.
Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді.

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  • Нагадаємо, напередодні DeepState повідомив, що російські війська контролюють село Грабовське на Сумщині. Місто Сіверськ Донецької області також повністю окуповане.

Автор: 

Сумська область (4877) Донецька область (11478) Вовчанськ (562) Мирноград (279) Харківська область (2969) Кіндратівка (15) DeepState (554)
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Топ коментарі
+5
Чим займається розвідка? Чому кацапи перетинають кордон України?
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25.12.2025 07:13 Відповісти
+2
От там їх "кіндратій" і зхватить. Треба розуміти, що кацапи будуть лізти скрізь. Бо переговори+зима - хочуть побільше зхавать. І, головне - Президент землі не віддасть. А тепер нападайте любителі Порошенка і Мінська. Мінусуйте. Я звик.
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24.12.2025 23:46 Відповісти
+2
справа не в Сирському, немає людей.
немає грошей і озброєння.
нашого місці міг опинитися будь-який з генералів, такий собі козел відпущення.

власне, в Україні закінчився людський ресурс І це найбільш непоправна втрата.
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25.12.2025 09:05 Відповісти

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