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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку
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Ворог просунувся поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування у Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог? 

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Рівнопілля та Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.

мапа

мапа

Що передувало?

Дивіться також: Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Серебрянки, Дачного та Рівнопілля, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Запорізька область (4964) Пологівський район (425) Рівнопілля (16) Гуляйпільське (13) DeepState (549)
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Топ коментарі
+4
Шмаркля, ти звільнив зЄрмака, тепер черга за Сирським.
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29.11.2025 07:04 Відповісти
+3
Сирок коли піде в ліс?
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29.11.2025 07:24 Відповісти
+2
Людей буде вистачати, коли охорона маєтків не буде важливіша за війну і охоронці будуть на фронті разом із муніципальними охоронами, міськими вартами, без яких жили ще декілька років тому, а от зараз треба, і т.д., а так це просто знущання з народу. Те ж стосується і хоча б частини ментів, які заброньовані на 90%, взагалі, силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, тих, хто закінчив військові навчальні заклади, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, жодного дня не воювавши, що треба змінювати.. Чинушами з дітьми, кварталівцями і дізелями, які показово вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт. Коли буде реальна боротьба із корупцією, люстрація суддів і прокурорів, коли міндичів будуть не випускати, а садити за грати. А поки що тільки хапають хворих людей, з яких часто воїни ніякі.
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29.11.2025 08:59 Відповісти
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Шмаркля, ти звільнив зЄрмака, тепер черга за Сирським.
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29.11.2025 07:04 Відповісти
Сирок коли піде в ліс?
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29.11.2025 07:24 Відповісти
@ (аналітика на рівні чуток):

"Кандидатур на заміну Сирського всього дві:
Перша - досвідчений генерал з величезним бойовим досвідом, не дуже публічний, але користується максимальною повагою у тих, хто з ним коли-небудь стикався. Він - точно найкраща з можливих кандидатур. Не "паркетний", не совковий. ******** бойовий генерал. Якщо його призначать - стане наймолодшим Головкомом в нашій історії.
Друга кандидатура - менш досвідчений генерал, але "улюбленець публіки". Також має бездоганний послужний список та ******* підходи до управління військом.
Раніше кандидатура була тільки одна (перший генерал, вказаний вище), а друга - мала б очолити ГШ. Зараз все на ходу трошки змінюється, тому не здивуюся, якщо рішення приймуть в будь-якій конфігурації. І більш того, останні кілька місяців джерела називали термін "найближчим часом".
Тому я на даний момент все ж не впевнений, що це станеться прямо найближчим часом. Але, враховуючи обставини, все дуже можливо. Можливо, взагалі завтра-післязавтра, а можливо і в наступному році.
Що буде з Сирським? Точніше, куди його відправлять?
Сирському пророкують одну з посад, яка повʼязана з навчанням майбутніх офіцерів. Тобто він більше не матиме відношення до стратегічного планування та управління військом.
Є по ньому ще деякі чутки, але я б їх зараз не озвучував. Можливо, пізніше самі побачите."
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29.11.2025 12:28 Відповісти
Людей буде вистачати, коли охорона маєтків не буде важливіша за війну і охоронці будуть на фронті разом із муніципальними охоронами, міськими вартами, без яких жили ще декілька років тому, а от зараз треба, і т.д., а так це просто знущання з народу. Те ж стосується і хоча б частини ментів, які заброньовані на 90%, взагалі, силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, тих, хто закінчив військові навчальні заклади, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, жодного дня не воювавши, що треба змінювати.. Чинушами з дітьми, кварталівцями і дізелями, які показово вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт. Коли буде реальна боротьба із корупцією, люстрація суддів і прокурорів, коли міндичів будуть не випускати, а садити за грати. А поки що тільки хапають хворих людей, з яких часто воїни ніякі.
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29.11.2025 08:59 Відповісти
Тут аргументи крепкі. Все пішло не по совісті.
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29.11.2025 09:10 Відповісти
Та то вже давно, тут щоб по іншому органу не пішло
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29.11.2025 10:22 Відповісти
І от навіщо в кожній бригаді речник? Може, я чогось не розумію?
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29.11.2025 09:32 Відповісти
Коли всі чинуши, силовики, судді, прокурори і т.д., що числяться на окупованій території, будуть звільнені і мобілізовані? Взагалі, ми керуємось Женевською конвенцією? За нею окуповані території утримує окупант! І вчителів, і пенсіонерів - всіх!
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29.11.2025 09:38 Відповісти
А як сидять тут і тупо всі числяться в повному складі і ми їх утримуємо з якогось резерву, і навіть всіх вчителів, то це, взагалі, нонсенс. Мають бути негайно звільнені.
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29.11.2025 09:40 Відповісти
Натомість, ще й військові адміністрації навіщось в кожному окупованому селі!

Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.

Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.

І хто ці всі люди? Хтось пояснить, яка ціль створення всіх цих адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони туди поїдуть? Будуть воювати?
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29.11.2025 09:42 Відповісти
Ужас открываем новости что враг забирает и убивает. В руководстве будет меняться стратегия потому что россия свою поменяла уже давно
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30.11.2025 07:33 Відповісти
 
 