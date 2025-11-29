Ворог просунувся поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування у Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Рівнопілля та Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували Зелений Гай у Запорізькій області, а також мають просування біля двох населених пунктів.
Топ коментарі
+4 Oleg K #589544
показати весь коментар29.11.2025 07:04 Відповісти Посилання
+3 tolik ber
показати весь коментар29.11.2025 07:24 Відповісти Посилання
+2 Денис Белов #610926
показати весь коментар29.11.2025 08:59 Відповісти Посилання
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"Кандидатур на заміну Сирського всього дві:
Перша - досвідчений генерал з величезним бойовим досвідом, не дуже публічний, але користується максимальною повагою у тих, хто з ним коли-небудь стикався. Він - точно найкраща з можливих кандидатур. Не "паркетний", не совковий. ******** бойовий генерал. Якщо його призначать - стане наймолодшим Головкомом в нашій історії.
Друга кандидатура - менш досвідчений генерал, але "улюбленець публіки". Також має бездоганний послужний список та ******* підходи до управління військом.
Раніше кандидатура була тільки одна (перший генерал, вказаний вище), а друга - мала б очолити ГШ. Зараз все на ходу трошки змінюється, тому не здивуюся, якщо рішення приймуть в будь-якій конфігурації. І більш того, останні кілька місяців джерела називали термін "найближчим часом".
Тому я на даний момент все ж не впевнений, що це станеться прямо найближчим часом. Але, враховуючи обставини, все дуже можливо. Можливо, взагалі завтра-післязавтра, а можливо і в наступному році.
Що буде з Сирським? Точніше, куди його відправлять?
Сирському пророкують одну з посад, яка повʼязана з навчанням майбутніх офіцерів. Тобто він більше не матиме відношення до стратегічного планування та управління військом.
Є по ньому ще деякі чутки, але я б їх зараз не озвучував. Можливо, пізніше самі побачите."
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.
Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.
І хто ці всі люди? Хтось пояснить, яка ціль створення всіх цих адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони туди поїдуть? Будуть воювати?