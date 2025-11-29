Враг продвинулся около Ривнополья и Гуляйполя на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты продвигаются в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ривнополья и Гуляйполя", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские захватчики оккупировали Зеленый Гай в Запорожской области, а также продвигаются вблизи двух населенных пунктов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleg K #589544
показать весь комментарий29.11.2025 07:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
tolik ber
показать весь комментарий29.11.2025 07:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Денис Белов #610926
показать весь комментарий29.11.2025 08:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Angelina
показать весь комментарий29.11.2025 09:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Денис Белов #610926
показать весь комментарий29.11.2025 09:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль