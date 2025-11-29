РУС
Враг продвинулся около Ривнополья и Гуляйполя на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты продвигаются в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг? 

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ривнополья и Гуляйполя", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Запорожская область (3838) Пологовский район (264) Ровнополье (12) Гуляйпольское (7) DeepState (365)
Шмаркля, ти звільнив зЄрмака, тепер черга за Сирським.
29.11.2025 07:04 Ответить
Сирок коли піде в ліс?
29.11.2025 07:24 Ответить
Людей буде вистачати, коли охорона маєтків не буде важливіша за війну і охоронці будуть на фронті разом із муніципальними охоронами, міськими вартами, без яких жили ще декілька років тому, а от зараз треба, і т.д., а так це просто знущання з народу. Те ж стосується і хоча б частини ментів, які заброньовані на 90%, взагалі, силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, тих, хто закінчив військові навчальні заклади, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, жодного дня не воювавши, що треба змінювати.. Чинушами з дітьми, кварталівцями і дізелями, які показово вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт. Коли буде реальна боротьба із корупцією, люстрація суддів і прокурорів, коли міндичів будуть не випускати, а садити за грати. А поки що тільки хапають хворих людей, з яких часто воїни ніякі.
29.11.2025 08:59 Ответить
Тут аргументи крепкі. Все пішло не по совісті.
29.11.2025 09:10 Ответить
І от навіщо в кожній бригаді речник? Може, я чогось не розумію?
29.11.2025 09:32 Ответить
 
 