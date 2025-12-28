УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9452 відвідувача онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
14 014 62

Окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя, - DeepState. ФОТО

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя Запорізької області.

Про це повідомляє DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупанти розстріляли трьох військових ЗСУ 

У DeepState розповіли, що подія відбулася 20 грудня 2025 року.

"Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог", - йдеться у повідомленні. 

воєнний злочин окупантів

У DeepState наголосили, що цей випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва РФ.

Читайте також: Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському на Донеччині, - DeepState

Ситуація в Гуляйполі

  • Раніше Сили оборони Півдня повідомляли, що російські війська захопили частину міста Гуляйполе Запорізької області. Ситуація у місті дуже складна.

Читайте також: Військові РФ розстріляли чоловіка та жінку в багатоповерхівці в Куп’янську, - РВА

Автор: 

армія рф (21513) розстріл (313) DeepState (556)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Не уявляю,як відправляють на позицію,не знаючи що там коїться і хто там знаходиться.Командира під суд
показати весь коментар
28.12.2025 20:28 Відповісти
+33
А хто і для чого послав бійців туди де їх вже чекав ворог? Риторичне питання. Особливо після історії з прой@баним КСП. Відповідальних за бардак як не було так і не буде.
показати весь коментар
28.12.2025 20:30 Відповісти
+30
Скільки ще потрібно безглуздих втрат, щоб навчитися цінити і берегти життя наших воїнів?
показати весь коментар
28.12.2025 20:32 Відповісти

Завантаження...

 
 