Окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя, - DeepState. ФОТО

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя Запорізької області.

Про це повідомляє DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти розстріляли трьох військових ЗСУ

У DeepState розповіли, що подія відбулася 20 грудня 2025 року.

"Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог", - йдеться у повідомленні.

У DeepState наголосили, що цей випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва РФ.

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Ситуація в Гуляйполі

Раніше Сили оборони Півдня повідомляли, що російські війська захопили частину міста Гуляйполе Запорізької області. Ситуація у місті дуже складна.

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