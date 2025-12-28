Окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя, - DeepState. ФОТО
Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя Запорізької області.
Про це повідомляє DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти розстріляли трьох військових ЗСУ
У DeepState розповіли, що подія відбулася 20 грудня 2025 року.
"Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог", - йдеться у повідомленні.
У DeepState наголосили, що цей випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва РФ.
Ситуація в Гуляйполі
Топ коментарі
+37 Виктор Шевченко
показати весь коментар28.12.2025 20:28 Відповісти Посилання
+33 Gary Grant
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+30 Погрібний Олександр
показати весь коментар28.12.2025 20:32 Відповісти Посилання
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