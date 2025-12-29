РФ просунулася у Мирнограді, а також біля Красного Лиману, Філії та Гуляйполя, - DeepState
Російські окупанти просунулися у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Донеччина
Ворог просунувся у Мирнограді та біля Красного Лиману.
Дніпропетровщина
Також фіксують просування РФ біля Філії.
Запорізька область
Ворог просунувся біля Гуляйполя.
Топ коментарі
+2 Олег Панченко #580043
показати весь коментар29.12.2025 15:56 Відповісти Посилання
+2 Денис Брегін #608889
показати весь коментар29.12.2025 16:18 Відповісти Посилання
+2 Eagle “Vince” Air #601753
показати весь коментар29.12.2025 17:31 Відповісти Посилання
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