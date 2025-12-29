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РФ просунулася у Мирнограді, а також біля Красного Лиману, Філії та Гуляйполя, - DeepState

Російські окупанти просунулися у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Донеччина

Ворог просунувся у Мирнограді та біля Красного Лиману.

Рашисти мають просування у трьох областях: що відомо?
Рашисти мають просування у трьох областях: що відомо?

Дніпропетровщина

Також фіксують просування РФ біля Філії.

Рашисти мають просування у трьох областях: що відомо?

Запорізька область

Ворог просунувся біля Гуляйполя.

Рашисти мають просування у трьох областях: що відомо?

Читайте: Окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя, - DeepState. ФОТО

Автор: 

Гуляйполе (252) Запорізька область (5098) Донецька область (11490) Мирноград (279) Дніпропетровська область (5241) Синельниківський район (590) Покровський район (1811) Пологівський район (437) Філія (6) Красний Лиман (9) DeepState (556)
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Топ коментарі
+2
Я служив в ЗСУ і звільнився за сімейними обставинами. Якщо ти боягуз і тому не хочеш йти в ЗСУ то запитай знайомих, які там служать. Ми за власні кошти закуповували собі запчастини на машину, коліса та навіть РЕБ. Я досі пересилаю побратимам частину своєї зарплати з Ірландії
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29.12.2025 15:56 Відповісти
+2
тут на цензорі таких "служивших" як ти хоч греблю гати, а ще купа таких типу, "я б служив ,але по віку вже не проходжу".вибачаюсь, що прапор Ірландії за італійський прийняв, дуже схожі.
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29.12.2025 16:18 Відповісти
+2
Ездят по без полезным встречам , россия ржет от этих встреч Зе и дыбилов команд Трампа. Президенту надо работать над программой ядерного оружия и пробивать оружие для Украины вместо поездок . Путин сказал , мира не будет пока идет продвижение и отжим территории
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29.12.2025 17:31 Відповісти

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