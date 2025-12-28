Силы обороны удерживают позиции в Покровской агломерации и усиливают группировку на ключевых направлениях. ВИДЕО

В Покровской агломерации продолжаются активные боевые действия, однако Силы обороны Украины уверенно удерживают определенные позиции и наращивают силы для противодействия вражескому давлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские подразделения контролируют северную часть Покровска, где противник безрезультатно пытается прорвать оборону севернее железной дороги.

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Из-за неудач на этом направлении российские войска активизировали атаки на западной окраине города, стремясь выйти к району Гришино, однако все попытки продвижения блокируются.

В Мирнограде ситуация остается напряженной - оборону держат подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

Украинские силы усиливают группировку для сдерживания врага с северо-востока и юга, используя контроль над важным коридором в районе Светлого и Ривно. В то же время противник прибегает к пропагандистским акциям на южных окраинах Мирнограда, пытаясь повлиять на свою аудиторию.

Также бойцы Десантно-штурмовых войск иронично сообщили:

"Основной целевой аудиторией таких действий является внутренний потребитель противника, находящийся в перманентном состоянии предновогоднего опьянения".

Также фиксируются единичные попытки скрытого проникновения вражеских ДРГ в центральные районы города, которые оперативно выявляются и нейтрализуются.

Ранее сообщалось

На фронте за прошедшие сутки, 27 декабря, было зафиксировано 160 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

На Покровском направлении защитники Украины остановили 32 штурмовые действия армии РФ в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино.

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