Сили оборони утримують позиції в Покровській агломерації та посилюють угруповання на ключових напрямках. ВIДЕО

У Покровській агломерації тривають активні бойові дії, однак Сили оборони України впевнено утримують визначені позиції та нарощують сили для протидії ворожому тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи показали бійці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Українські підрозділи контролюють північну частину Покровська, де противник безрезультатно намагається прорвати оборону північніше залізниці.

Подробиці

Через невдачі на цьому напрямку російські війська активізували атаки на західній околиці міста, прагнучи вийти до району Гришиного, однак усі спроби просування блокуються.

У Мирнограді ситуація залишається напруженою - оборону тримають підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Українські сили посилюють угруповання для стримування ворога з північного сходу та півдня, використовуючи контроль над важливим коридором у районі Світлого та Рівного. Водночас противник вдається до пропагандистських акцій на південних околицях Мирнограда, намагаючись вплинути на власну аудиторію.

Бійці Десантно-штурмових військ іронічно зазначають:

"Основною цільовою аудиторією таких дій є внутрішній споживач противника, що перебуває у перманентному стані передноворічного сп’яніння".

Також фіксуються поодинокі спроби прихованого проникнення ворожих ДРГ у центральні райони міста, які оперативно виявляються та нейтралізуються.

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На фронті минулої доби, 27 грудня, були зафіксовані 160 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками.

На Покровському напрямку захисники України зупинили 32 штурмові дії армії РФ у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине.

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