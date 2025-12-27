5 749 8
1-й корпус НГУ "Азов" розбив бронегрупи РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО
Сили оборони відбили чергову невдалу спробу прориву окупантів у напрямку Добропілля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник здійснив спробу наступу одразу кількома маршрутами, залучивши бронетехніку та інженерні засоби.
Завдяки злагодженим діям підрозділів у смузі оборони 1-го корпусу НГУ "Азов" атака була зірвана, а ворожі бронегрупи - знищені.
У ході бою було уражено 12 одиниць бронетехніки противника, зокрема:
- 1 танк;
- 9 МТ-ЛБ;
- 1 броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ);
- 4 квадроцикли;
- 1 мостоукладач.
Зафільмовані кадри бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
- Раніше повідомлялося, що у Саратові спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль