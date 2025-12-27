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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів Відбиття штурму
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1-й корпус НГУ "Азов" розбив бронегрупи РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО

Сили оборони відбили чергову невдалу спробу прориву окупантів у напрямку Добропілля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник здійснив спробу наступу одразу кількома маршрутами, залучивши бронетехніку та інженерні засоби.

Завдяки злагодженим діям підрозділів у смузі оборони 1-го корпусу НГУ "Азов" атака була зірвана, а ворожі бронегрупи - знищені.

У ході бою було уражено 12 одиниць бронетехніки противника, зокрема:

  • 1 танк;
  • 9 МТ-ЛБ;
  • 1 броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ);
  • 4 квадроцикли;
  • 1 мостоукладач.

Зафільмовані кадри бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21513) штурм (371) знищення (10534) Донецька область (11490) Азов (903) дрони (8682) Покровський район (1811) Добропілля (164)
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