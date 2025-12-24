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У Саратові спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. ВIДЕО

У російському місті Саратов зафіксовано пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про займання з’явилася в місцевих пабліках та соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно густий дим, який здіймається над промисловою зоною міста. Причини пожежі наразі залишаються невідомими.

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Автор: 

НПЗ (1097) пожежа (4516)
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Топ коментарі
+9
"Огнєй так много золотих на уліцах саратова..." і диму теж вистачає!
А диму без вогню не буває...
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24.12.2025 14:28 Відповісти
+7
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
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24.12.2025 14:23 Відповісти
+7
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24.12.2025 14:32 Відповісти

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