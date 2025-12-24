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У Саратові спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. ВIДЕО
У російському місті Саратов зафіксовано пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про займання з’явилася в місцевих пабліках та соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно густий дим, який здіймається над промисловою зоною міста. Причини пожежі наразі залишаються невідомими.
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А диму без вогню не буває...