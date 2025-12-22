Уражено нафтовий термінал у Краснодарському краї, ворожий склад боєприпасів та місце зберігання і запуску ударних БпЛА, - Генштаб

У ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що про підприємство відомо?

"Таманьнефтегаз" - компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів.

"Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м. та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку.

Термінал є частиною енергетичного тилу рф, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Удар по пункт базування плавзасобів 92-ї бригади в Криму

Також, як інформує Генштаб, за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Інші успішні ураження

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією ціль знищено.

Окрім того, з метою часткового знищення запасів ударних БпЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу "Shahed"/"Герань" по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - резюмує Генштаб.

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