Поражен нефтяной терминал в Краснодарском крае, вражеский склад боеприпасов и место хранения и запуска ударных БПЛА, - Генштаб

В ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Что известно о предприятии?

"Таманьнефтегаз" - компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов.

"Зафиксирована серия взрывов. Известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов, а также возгорании на площади более 1 тыс. кв. м. и не менее, чем 1 судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.

Терминал является частью энергетического тыла РФ, поддерживает финансирование и логистику военных операций оккупантов", - говорится в сообщении.

Удар по пункту базирования плавсредств 92-й бригады в Крыму

Также, как сообщает Генштаб, с помощью ракеты украинского производства был поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке (ОТТ украинского Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Другие успешные поражения

Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника на Покровском направлении, осуществлено огневое поражение склада боеприпасов мотострелкового полка (Украинск, ТОТ Донецкой области). По предварительной информации цель уничтожена.

Кроме того, с целью частичного уничтожения запасов ударных БПЛА и снижения интенсивности применения беспилотников типа "Shahed"/"Герань" по территории Украины, поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. Наблюдался пожар. Степень ущерба уточняется

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - резюмирует Генштаб.

