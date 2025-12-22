РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10498 посетителей онлайн
Новости
944 4

Поражен нефтяной терминал в Краснодарском крае, вражеский склад боеприпасов и место хранения и запуска ударных БПЛА, - Генштаб

удар по нефтяному терминалу

В ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о предприятии?

"Таманьнефтегаз" - компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов.

"Зафиксирована серия взрывов. Известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов, а также возгорании на площади более 1 тыс. кв. м. и не менее, чем 1 судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.

Терминал является частью энергетического тыла РФ, поддерживает финансирование и логистику военных операций оккупантов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об атаке дронов на Краснодарский край: повреждены два судна и два причала в порту "Тамань"

Удар по пункту базирования плавсредств 92-й бригады в Крыму

Также, как сообщает Генштаб, с помощью ракеты украинского производства был поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке (ОТТ украинского Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Другие успешные поражения

  • Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника на Покровском направлении, осуществлено огневое поражение склада боеприпасов мотострелкового полка (Украинск, ТОТ Донецкой области). По предварительной информации цель уничтожена.
  • Кроме того, с целью частичного уничтожения запасов ударных БПЛА и снижения интенсивности применения беспилотников типа "Shahed"/"Герань" по территории Украины, поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. Наблюдался пожар. Степень ущерба уточняется
  • "Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - резюмирует Генштаб.

Читайте также: Поражены НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае, нефтебаза в Ростовской области и полевой артсклад врага на оккупированной Луганщине, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (7402) НПЗ (392) Краснодарский край (13)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗБС горить.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:26 Ответить
дивно що до того терміналу за весь час руки не дійшли, враховуючи відстань до нього у 300 км від Запоріжжя. Звісно простіше всього паралізувати відвантаження просто розхерачивши стендери на відвантажувальний технологічній естакаді (45°08'01.4"N 36°38'45.5"E), і бажано у момент завантаження танкерів для яскравого видовища, як і було зроблено. Але було би зовсім не зайвим масовано вдарити по резервуарному парку перевантажувального комплекса СУГ. Там близько 30+ РВСів (більше одного мільйона куб. метрів нафтопродуктів і СУГ), чотири залізничних зливних естакади і купа насосних станцій и трубопроводів для мазута та світлих нафтопродуктів, а також окремі нсосні станції та трубопроводи для пропана і бутана. Там горіло би тиждень (45°09'08.0"N 36°40'34.0"E).
показать весь комментарий
22.12.2025 15:38 Ответить
Міндіч, з деркачем і медведчуком, заборонили зеленському???
показать весь комментарий
22.12.2025 15:46 Ответить
Це у вас схоже потроху починається параноя. Просто далекобійних засобів не вистачає, а цілей на теріторії рф на порядки більше, ніж ми маємо спеціалістів, які займаються діпстрайками.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:52 Ответить
 
 