Поражены НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае, нефтебаза в Ростовской области и полевой артсклад врага на оккупированной Луганщине, - Генштаб

В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны средствами Deep Strike нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

Генштаб

Атака на НПЗ "Славянский"

Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень повреждений предприятия уточняется.

"Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Удар по нефтебазе в Ростовской области

Также, по данным Генштаба, подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области РФ. По предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

Уничтожен артсклад на оккупированной Луганщине

Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганской области поражен полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков. Ущерб уточняется.

Удар по буровой установке в Каспийском море

По результатам предварительных миссий установлено поражение 14 декабря нашими ударными БПЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря. Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки).

Силы обороны Украины продолжают реализацию мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

