Новости Атака дронов на регионы РФ
780 8

В России заявили о якобы сбитых 141 БПЛА: атакован ряд НПЗ

Атака дронов по РФ: взрывы, пожары и блэкаут в регионах

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 14 декабря российская ПВО якобы сбила 141 БПЛА над 13 регионами и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

  • 35 беспилотников якобы сбиты над территорией Брянской области;
  • 22 – над территорией Краснодарского края;
  • 15 – над территорией Тульской области;
  • 13 – над территорией Калужской области;
  • 7 – над территорией Курской области;
  • 4 – над территорией Рязанской области;
  •  4 – над территорией Ростовской области;
  • 3 – над территорией Белгородской области;
  • 2 – над территорией Ленинградской области.

По одному дрону сбито над территориями Смоленской, Псковской, Новгородской областей и Московского региона. Еще 32 БПЛА якобы ликвидированы над оккупированным Крымом.

Атакована ГРЭС в Смоленске

Ночью в российском Смоленске слышали около 10 взрывов. В одном из районов виден пожар.

Предварительно известно, что горит ГРЭС.

Удары по НПЗ

Ночью 14 декабря на нефтеперерабатывающих заводах в Волгоградской области и Краснодарском крае вспыхнули пожары после атаки дронов. В поселке Афипский произошел блэкаут.

В частности, утверждается, что пожар произошел на Урюпинском нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области.

По сообщениям местных жителей, в районе предприятия были слышны взрывы, после чего появилось возгорание. Не исключается, что причиной пожара могли стать удары дронов. 

Впоследствии попадание обломков беспилотника в НПЗ подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Он сообщил, что в результате этого зафиксировано возгорание на нефтебазе.

Жителей домов, расположенных вокруг нефтебазы, эвакуируют.

Также взрывы и вспышки в небе фиксировали в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По предварительной информации, повреждения могли получить жилые дома в прилегающих районах. Официальные российские структуры пока не предоставили подробных комментариев о последствиях инцидента.

После атаки на объекты инфраструктуры часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. В частности, в поселке Афипский сообщают о полном блэкауте.

Местные жители эмоционально реагировали на события и публиковали видео моментов взрывов и "прилетов", которые успели зафиксировать на камеры.

Автор: 

А скільки всього їх летіло? Бо якось незрозуміло. Якщо всього було 300, то збили половину, а якщо було 150, то збили майже всі.
14.12.2025 07:52 Ответить
Сбілі всьо. Горіт трава.
14.12.2025 08:03 Ответить
понарошку
14.12.2025 07:54 Ответить
«Понарошку» - це російське прислівник, що означає «не по-справжньому»,
14.12.2025 07:55 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Уенігсберга до Анадиря !!))
14.12.2025 07:57 Ответить
від Москви да Єнісея на бутилках вся росея
14.12.2025 08:02 Ответить
краще би били по підстанціям і лініям єлектропередач
14.12.2025 08:12 Ответить
Нема в урюпіньку нафтопереробного заводу.

Риторичне питання: коли журналісти перестануть називати срану нафтобазу нафтопереробним заводом??
14.12.2025 08:34 Ответить
 
 