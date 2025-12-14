В России заявили о якобы сбитых 141 БПЛА: атакован ряд НПЗ

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 14 декабря российская ПВО якобы сбила 141 БПЛА над 13 регионами и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

35 беспилотников якобы сбиты над территорией Брянской области;

22 – над территорией Краснодарского края;

15 – над территорией Тульской области;

13 – над территорией Калужской области;

7 – над территорией Курской области;

4 – над территорией Рязанской области;

4 – над территорией Ростовской области;

3 – над территорией Белгородской области;

2 – над территорией Ленинградской области.

По одному дрону сбито над территориями Смоленской, Псковской, Новгородской областей и Московского региона. Еще 32 БПЛА якобы ликвидированы над оккупированным Крымом.

Атакована ГРЭС в Смоленске

Ночью в российском Смоленске слышали около 10 взрывов. В одном из районов виден пожар.

Предварительно известно, что горит ГРЭС.

Удары по НПЗ

Ночью 14 декабря на нефтеперерабатывающих заводах в Волгоградской области и Краснодарском крае вспыхнули пожары после атаки дронов. В поселке Афипский произошел блэкаут.

В частности, утверждается, что пожар произошел на Урюпинском нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области.

По сообщениям местных жителей, в районе предприятия были слышны взрывы, после чего появилось возгорание. Не исключается, что причиной пожара могли стать удары дронов.

Впоследствии попадание обломков беспилотника в НПЗ подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Он сообщил, что в результате этого зафиксировано возгорание на нефтебазе.

Жителей домов, расположенных вокруг нефтебазы, эвакуируют.

Также взрывы и вспышки в небе фиксировали в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По предварительной информации, повреждения могли получить жилые дома в прилегающих районах. Официальные российские структуры пока не предоставили подробных комментариев о последствиях инцидента.

После атаки на объекты инфраструктуры часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. В частности, в поселке Афипский сообщают о полном блэкауте.

Местные жители эмоционально реагировали на события и публиковали видео моментов взрывов и "прилетов", которые успели зафиксировать на камеры.

