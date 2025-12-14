У Росії заявили про нібито збиття 141 БпЛА: атакована низка НПЗ
Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 14 грудня російська ППО нібито збила 141 БпЛА над 13 регіонами та окупованим Кримом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Зокрема, з 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 черговими засобами ППО нібито перехоплено та знищено 141 український безпілотний літальний апарат літакового типу:
- 35 безпілотників нібито збито над територією Брянської області;
- 22 – над територією Краснодарського краю;
- 15 – над територією Тульської області;
- 13 – над територією Калузької області;
- 7 – над територією Курської області;
- 4 – над територією Рязанської області;
- 4 – над територією Ростовської області;
- 3 – над територією Бєлгородської області;
- 2 – над територією Ленінградської області.
По одному дрону збито над територіями Смоленської, Псковської, Новгородської областей та Московського регіону. Ще 32 БпЛА нібито ліквідовано над окупованим Кримом.
"Всього в нічний час черговими засобами ППО перехоплено і знищено 235 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", - заявили у міноборони РФ.
Атакована ГРЕС у Смоленську
Вночі у російському Смоленську чули близько 10 вибухів. В одному з районів видніється пожежа.
Попередньо відомо, що горить ГРЕС.
Удари по НПЗ
Вночі 14 грудня на нафтопереробних заводах у Волгоградській області та Краснодарському краї спалахнули пожежі після атаки дронів. У селищі Афіпський стався блекаут.
Зокрема, стверджується, що пожежа сталася на Урюпінському нафтопереробному заводі у Волгоградській області.
За повідомленнями місцевих жителів, у районі підприємства було чути вибухи, після чого з’явилося займання. Не виключається, що причиною пожежі могли стати удари дронів.
Згодом влучання уламків безпілотника в НПЗ підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. Він інформував, що внаслідок цього зафіксовано займання на нафтобазі.
Мешканців будинків, розташованих навколо нафтобази, евакуюють.
Також вибухи та спалахи в небі фіксували в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.
За попередньою інформацією, пошкодження могли зазнати житлові будинки у прилеглих районах. Офіційні російські структури наразі не надали детальних коментарів щодо наслідків інциденту.
Після атаки на об’єкти інфраструктури частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Зокрема, у селищі Афіпський повідомляють про повний блекаут.
Місцеві жителі емоційно реагували на події та публікували відео моментів вибухів і "прильотів", які встигли зафіксувати на камери.
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Риторичне питання: коли журналісти перестануть називати срану нафтобазу нафтопереробним заводом??