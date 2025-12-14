У Росії заявили про нібито збиття 141 БпЛА: атакована низка НПЗ

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 14 грудня російська ППО нібито збила 141 БпЛА над 13 регіонами та окупованим Кримом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Зокрема, з 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 черговими засобами ППО нібито перехоплено та знищено 141 український безпілотний літальний апарат літакового типу:

35 безпілотників нібито збито над територією Брянської області;

22 – над територією Краснодарського краю;

15 – над територією Тульської області;

13 – над територією Калузької області;

7 – над територією Курської області;

4 – над територією Рязанської області;

4 – над територією Ростовської області;

3 – над територією Бєлгородської області;

2 – над територією Ленінградської області.

По одному дрону збито над територіями Смоленської, Псковської, Новгородської областей та Московського регіону. Ще 32 БпЛА нібито ліквідовано над окупованим Кримом.

"Всього в нічний час черговими засобами ППО перехоплено і знищено 235 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", - заявили у міноборони РФ.

Атакована ГРЕС у Смоленську

Вночі у російському Смоленську чули близько 10 вибухів. В одному з районів видніється пожежа.

Попередньо відомо, що горить ГРЕС.

Удари по НПЗ

Вночі 14 грудня на нафтопереробних заводах у Волгоградській області та Краснодарському краї спалахнули пожежі після атаки дронів. У селищі Афіпський стався блекаут.

Зокрема, стверджується, що пожежа сталася на Урюпінському нафтопереробному заводі у Волгоградській області.

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За повідомленнями місцевих жителів, у районі підприємства було чути вибухи, після чого з’явилося займання. Не виключається, що причиною пожежі могли стати удари дронів.

Згодом влучання уламків безпілотника в НПЗ підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. Він інформував, що внаслідок цього зафіксовано займання на нафтобазі.

Мешканців будинків, розташованих навколо нафтобази, евакуюють.

Також вибухи та спалахи в небі фіксували в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

За попередньою інформацією, пошкодження могли зазнати житлові будинки у прилеглих районах. Офіційні російські структури наразі не надали детальних коментарів щодо наслідків інциденту.

Після атаки на об’єкти інфраструктури частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Зокрема, у селищі Афіпський повідомляють про повний блекаут.

Місцеві жителі емоційно реагували на події та публікували відео моментів вибухів і "прильотів", які встигли зафіксувати на камери.

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