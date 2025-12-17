Краснодарский край РФ атаковали дроны: пожар на НПЗ и отключение электроэнергии
Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ, в результате чего возник пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани. Также известно об отключении электроэнергии у 38,8 тыс. абонентов.
Об этом сообщает ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В оперштабе заявили, что в Славянске-на-Кубани "обломки БПЛА" упали на территории НПЗ.
В результате произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода.
Отключение света
Известно также, что около 13 тыс. человек остаются без электричества в Славянском районе на Кубани после атаки БПЛА.
Так, в Славянском районе БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач, пишут СМИ.
"В результате падения обломков без электроснабжения оставалось около 38,8 тыс. человек. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на место оперативно выехали пять аварийных бригад. ... Сейчас без электричества остаются 12,7 тыс. человек", - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
В администрации Славянска-на-Кубани со ссылкой на АО "Электросети Кубани" сообщили, что в некоторых частях города отсутствует энергоснабжение. Там уточнили, что "ориентировочное время восстановления 12 часов".
