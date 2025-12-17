Краснодарський край РФ атакували дрони: пожежа на НПЗ та знеструмлення

Безпілотники атакували Краснодарський край РФ, внаслідок чого виникла пожежа на НПЗ у Слов’янську-на-Кубані. Також відомо про знеструмлення 38,8 тис. абонентів.

Про це повідомляє ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

В оперштабі заявили, що у Слов'янську-на-Кубані "уламки БПЛА" впали на території НПЗ.

Внаслідок цього сталося загоряння технологічного обладнання та трубопроводу.

Відключення світла

Відомо також, що близько 13 тис. осіб залишаються без електрики у Слов'янському районі на Кубані після атаки БПЛА.

Так, у Слов'янському районі БПЛА пошкодили дві високовольтні лінії електропередач, пишуть ЗМІ.

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"Внаслідок падіння уламків без електропостачання залишалося близько 38,8 тис. осіб. Для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на місце оперативно виїхали п'ять аварійних бригад. ... Наразі без електрики залишаються 12,7 тис. осіб", - повідомили в Оперативному штабі Краснодарського краю.

В адміністрації Слов'янська-на-Кубані з посиланням на АТ "Електромережі Кубані" повідомили, що у деяких частинах міста відсутнє енергопостачання. Там уточнили, що "орієнтовний час відновлення 12 годин".

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