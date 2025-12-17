Уражено НПЗ "Славянский" у Краснодарському краї, нафтобазу в Ростовській області та польовий артсклад ворога на окупованій Луганщині, - Генштаб

У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Атака на НПЗ "Славянский"

Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється.

"Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Удар по нафтобазі в Ростовській області

Також, за даними Генштабу, підтверджено влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області рф. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

Знищено артсклад на окупованій Луганщині

Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

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Удар по буровій установці в Каспійському морі

За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу).

Сили оборони України продовжують реалізацію заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України.

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