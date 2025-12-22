Россияне заявили об атаке дронов на Краснодарский край: повреждены два судна и два причала в порту "Тамань"

Вечером 21 декабря украинские дроны поразили порт "Тамань" в Краснодарском крае, повредив два судна, причалы и вызвав масштабные пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперштаб края.

"В поселке Волна на Таманском полуострове в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 21 декабря, украинский беспилотник повредил трубопровод морского порта "Тамань", - говорится в сообщении.

Повреждены причалы и суда

Кроме трубопровода, в результате атаки были повреждены два причала и два судна. Все люди, находившиеся на борту кораблей, были эвакуированы. По данным штаба, среди членов экипажей и работников на берегу пострадавших нет.

Пожары после удара

Повреждения причалов привели к нескольким пожарам площадью от одной до полутора тысяч квадратных метров. По состоянию на полтретьего ночи по местному времени возгорания еще не были ликвидированы. Ранее оперштаб сообщал о пожаре площадью около 100 кв. м в месте удара по трубопроводу морского терминала.

В вечерней сводке российское Минобороны заявило об уничтожении 23 украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Украинские военные удары по портовой инфраструктуре не комментировали.

