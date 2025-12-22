Росіяни заявили про атаку дронів на Краснодарський край: пошкоджено два судна та два причали в порту "Тамань"

Ввечері 21 грудня українські дрони уразили порт "Тамань" у Краснодарському краї, пошкодивши два судна, причали та спричинивши масштабні пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперштаб краю.

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"У селищі Волна на Таманському півострові в Краснодарському краї ввечері в неділю, 21 грудня, український безпілотник пошкодив трубопровід морського порту "Тамань", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджені причали та судна

Окрім трубопроводу, внаслідок атаки зазнали пошкоджень два причали та два судна. Усіх людей, які перебували на борту кораблів, евакуювали. За даними штабу, серед членів екіпажів і працівників на березі постраждалих немає.

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Пожежі після удару

Пошкодження причалів призвели до кількох пожеж площею від однієї до півтори тисячі квадратних метрів. Станом на пів на третю ночі за місцевим часом займання ще не були ліквідовані. Раніше оперштаб повідомляв про пожежу площею близько 100 кв. м у місці удару по трубопроводу морського термінала.

У вечірньому зведенні російське Міноборони заявило про знищення 23 українських безпілотників над акваторією Чорного моря. Українські військові удари по портовій інфраструктурі не коментували.

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