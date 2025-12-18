У Росії заявили про атаку БпЛА на Ростовську область: пошкоджено судно, є загиблі

У ніч проти 18 грудня Ростовську область атакували безпілотники. Під ударом опинилися Ростов, Батайськ та Таганрог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

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Через атаку в ростовському порту загорілося вантажне судно

"У порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними серед екіпажу є жертви. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Згодом стало відомо, що двоє членів екіпажу загинули, ще троє отримали поранення.

Губернатор не уточнив, про яке судно йдеться, але раніше мер Ростова-на-Дону заявляв, що удар припав на танкер, який стояв біля причалу.

Удари по області

У Батайську поранення дістали семеро осіб, чотирьом з них медики надали допомогу на місці, трьох госпіталізували. Одного з них лікарі врятувати не змогли, повідомив глава регіону.

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