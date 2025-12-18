У Росії заявили про атаку БпЛА на Ростовську область: пошкоджено судно, є загиблі
У ніч проти 18 грудня Ростовську область атакували безпілотники. Під ударом опинилися Ростов, Батайськ та Таганрог.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Через атаку в ростовському порту загорілося вантажне судно
"У порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними серед екіпажу є жертви. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Згодом стало відомо, що двоє членів екіпажу загинули, ще троє отримали поранення.
Губернатор не уточнив, про яке судно йдеться, але раніше мер Ростова-на-Дону заявляв, що удар припав на танкер, який стояв біля причалу.
Удари по області
У Батайську поранення дістали семеро осіб, чотирьом з них медики надали допомогу на місці, трьох госпіталізували. Одного з них лікарі врятувати не змогли, повідомив глава регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль