УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9197 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
781 2

У РФ заявили про нібито збиття 94 безпілотників

Дрони атакують РФ

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 17 грудня російська ППО нібито збила 94 БпЛА над 6 регіонами та акваторією Азовського і Чорного морів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"За минулу ніч черговими засобами ПВО перехоплено та знищено 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збито БпЛА:

  • 31 – над територією Краснодарського краю,
  • 22 – над територією Ростовської області,
  • 10 – над територією Воронезької області,
  • 8 – над територією Саратовської області,
  • 8 – над акваторією Азовського моря,
  • 8 – над акваторією Чорного моря,
  • 4 – над території Волгоградської області,
  • 3 – над територією Брянської області.

Також читайте: Уражено Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на окупованій території, - Генштаб

Удари по РФ 15 грудня

Автор: 

безпілотник БпЛА (6047) росія (70635) Міноборони рф (745)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 