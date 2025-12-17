У РФ заявили про нібито збиття 94 безпілотників

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 17 грудня російська ППО нібито збила 94 БпЛА над 6 регіонами та акваторією Азовського і Чорного морів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.

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Що відомо?

"За минулу ніч черговими засобами ПВО перехоплено та знищено 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збито БпЛА:

31 – над територією Краснодарського краю,

22 – над територією Ростовської області,

10 – над територією Воронезької області,

8 – над територією Саратовської області,

8 – над акваторією Азовського моря,

8 – над акваторією Чорного моря,

4 – над території Волгоградської області,

3 – над територією Брянської області.

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