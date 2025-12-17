У РФ заявили про нібито збиття 94 безпілотників
Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 17 грудня російська ППО нібито збила 94 БпЛА над 6 регіонами та акваторією Азовського і Чорного морів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.
Що відомо?
"За минулу ніч черговими засобами ПВО перехоплено та знищено 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що збито БпЛА:
- 31 – над територією Краснодарського краю,
- 22 – над територією Ростовської області,
- 10 – над територією Воронезької області,
- 8 – над територією Саратовської області,
- 8 – над акваторією Азовського моря,
- 8 – над акваторією Чорного моря,
- 4 – над території Волгоградської області,
- 3 – над територією Брянської області.
Удари по РФ 15 грудня
- Російські ЗМІ та жителі у соцмережах повідомляли, що у ніч на 15 грудня в Ростові-на-Дону відбивали атаку безпілотників. Лунали вибухи.
- Також Сили оборони України в ніч на 15 грудня уразили Астраханський ГПЗ на території Росії.
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