В РФ заявили о якобы сбитых 94 беспилотниках

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 17 декабря российская ПВО якобы сбила 94 БПЛА над 6 регионами и акваторией Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбиты БПЛА:

31 – над территорией Краснодарского края,

22 – над территорией Ростовской области,

10 – над территорией Воронежской области,

8 – над территорией Саратовской области,

8 – над акваторией Азовского моря,

8 – над акваторией Черного моря,

4 – над территорией Волгоградской области,

3 – над территорией Брянской области.

Читайте также: Поражены Афипский НПЗ, нефтебаза в Урюпинске и ряд объектов врага на оккупированной территории, - Генштаб

Удары по РФ 15 декабря