Новости Атака дронов на регионы РФ
В РФ заявили о якобы сбитых 94 беспилотниках

Дроны атакуют РФ

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 17 декабря российская ПВО якобы сбила 94 БПЛА над 6 регионами и акваторией Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.

Что известно

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбиты БПЛА:

  • 31 – над территорией Краснодарского края,
  • 22 – над территорией Ростовской области,
  • 10 – над территорией Воронежской области,
  • 8 – над территорией Саратовской области,
  • 8 – над акваторией Азовского моря,
  • 8 – над акваторией Черного моря,
  • 4 – над территорией Волгоградской области,
  • 3 – над территорией Брянской области.

Читайте также: Поражены Афипский НПЗ, нефтебаза в Урюпинске и ряд объектов врага на оккупированной территории, - Генштаб

Удары по РФ 15 декабря

беспилотник (4644) россия (98406) Минобороны рф (958)
Набухалися кацапи
З усієї сили
І своїми НПЗ
Усі дрони збили ...
показать весь комментарий
17.12.2025 07:29 Ответить
"Пранесло"
показать весь комментарий
17.12.2025 09:05 Ответить
 
 