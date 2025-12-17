В РФ заявили о якобы сбитых 94 беспилотниках
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 17 декабря российская ПВО якобы сбила 94 БПЛА над 6 регионами и акваторией Азовского и Черного морей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.
Что известно
"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сбиты БПЛА:
- 31 – над территорией Краснодарского края,
- 22 – над территорией Ростовской области,
- 10 – над территорией Воронежской области,
- 8 – над территорией Саратовской области,
- 8 – над акваторией Азовского моря,
- 8 – над акваторией Черного моря,
- 4 – над территорией Волгоградской области,
- 3 – над территорией Брянской области.
Удары по РФ 15 декабря
- Российские СМИ и жители в соцсетях сообщали, что в ночь на 15 декабря в Ростове-на-Дону отражали атаку беспилотников. Раздавались взрывы.
- Также Силы обороны Украины в ночь на 15 декабря поразили Астраханский ГПЗ на территории России.
