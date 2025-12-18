РУС
В России заявили об атаке БПЛА на Ростовскую область: повреждено судно, есть погибшие

Атака дронов на Ростов: в порту загорелось судно, есть жертвы

В ночь на 18 декабря Ростовскую область атаковали беспилотники. Под ударом оказались Ростов, Батайск и Таганрог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Из-за атаки в ростовском порту загорелось грузовое судно

"В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что двое членов экипажа погибли, еще трое получили ранения.

Губернатор не уточнил, о каком судне идет речь, но ранее мэр Ростова-на-Дону заявлял, что удар пришелся по танкеру, который стоял у причала.

Удары по области

В Батайске ранения получили семь человек, четырем из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли, сообщил глава региона.

Мало
показать весь комментарий
18.12.2025 06:55 Ответить
дуже мало!
показать весь комментарий
18.12.2025 07:01 Ответить
Прсто виведи війська,і всьо
показать весь комментарий
18.12.2025 07:00 Ответить
Репарації ще. Та видача Ху?ла та інших військових злочинців міжнародному трибуналові.
показать весь комментарий
18.12.2025 07:07 Ответить
Ми нетзлопам.ятні але пам.ять добра помнимтдобро і зло що кацапи нам принесли не простим тому кацапи не ""скігліті"" коли прилітає
показать весь комментарий
18.12.2025 07:05 Ответить
гоп стоп поворот ,летимо на Таганрог
показать весь комментарий
18.12.2025 07:05 Ответить
В Ростові, здається, може бути лише річний танкер. Такий, який розколовся в Чорному морі.
показать весь комментарий
18.12.2025 07:08 Ответить
Ну і х.. з ним.
показать весь комментарий
18.12.2025 07:14 Ответить
до Ростова заходять танкери "річка-море" з осадкою менше 3,5 метра, у більшості це проекти "Волгонєфть" адо "Ніжній Новгород". Вони там вантажаться на ростовському філіалі НЗНП - на нафтовому терміналі, який належить "Юг-Русі" (47°09'56.5"N 39°38'30.7"E). На днях, десь здається позавчора була невдала атака на цей термінал, і дрон не долетів два кілометра до термінала, тому було не зрозуміло, що було ціллю дрона - чи резервуарний парк терміналу, чи танкери, які стоять на завантаженні, а можливо ціллю було виведення з ладу завантажувальних стендерів, які ось тут - 47°10'54.9"N 39°38'07.5"E
показать весь комментарий
18.12.2025 07:42 Ответить
Ну шо це таке - загиблі? Скільки разів ще треба повторювати шо свинособаче населення Параши не гіне а дохне? Гинуть люди, а ця скотинка просто дохне.
показать весь комментарий
18.12.2025 07:38 Ответить
Скотинку не чіпайте
показать весь комментарий
18.12.2025 08:11 Ответить
Ну добре, добре - тварюки.
показать весь комментарий
18.12.2025 08:31 Ответить
Всього два члени?
показать весь комментарий
18.12.2025 08:05 Ответить
Какая цель подобных атак?
показать весь комментарий
18.12.2025 08:30 Ответить
 
 