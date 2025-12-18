В России заявили об атаке БПЛА на Ростовскую область: повреждено судно, есть погибшие
В ночь на 18 декабря Ростовскую область атаковали беспилотники. Под ударом оказались Ростов, Батайск и Таганрог.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Из-за атаки в ростовском порту загорелось грузовое судно
"В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что двое членов экипажа погибли, еще трое получили ранения.
Губернатор не уточнил, о каком судне идет речь, но ранее мэр Ростова-на-Дону заявлял, что удар пришелся по танкеру, который стоял у причала.
Удары по области
В Батайске ранения получили семь человек, четырем из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли, сообщил глава региона.
