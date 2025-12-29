Пропаганда РФ заявила про захоплення Родинського на Донеччині: "Азов" каже, що за місто йдуть бої

Російські пропагандисти заявили про нібито контроль над містом Родинське в Донецькій області. 1-й корпус Нацгвардії "Азов" заперечив фейкову інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві корпусу.

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Спростування фейку РФ

"Ці заяви є фейковими та покликані створити враження просування російських сил і посіяти панічні настрої в українському суспільстві", - наголосили військові.

За даними "Азову", ворог намагається створити відповідну картинку для соцмереж, використовуючи вже звичну тактику просочення малих піхотних груп до населеного пункту.

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Російські окупанти встановлюють свій триколор та знімають відео про нібито встановлення контролю над усім населеним пунктом. Але такі групи активно знищуються Силами оборони, зауважили в "Азові".

Яка ситуація зараз

Станом на 15:40 29 грудня у Родинському тривають пошуково-ударні дії задля знищення російських штурмовиків. За місто ведуться оборонні бої.

В "Азові" закликали довіряти офіційним повідомленням Сил оборони та не поширювати російську дезінформацію.

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