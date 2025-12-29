1-й корпус НГУ "Азов" за 5 місяців контроперації під Добропіллям ліквідував понад 12 тис. окупантів

Починаючи з 4 серпня 2025 року, коли управління підрозділами Сил оборони України на Добропільському напрямку було передано 1-му корпусу Національної гвардії України "Азов", і по сьогоднішній день, противник зазнав значних втрат.

Про це йдеться у заяві корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

Успіхи Азову

7 березня 2025 року у складі Національної гвардії було створено 1-й корпус, основою якого стала бригада "Азов". До складу корпусу увійшли ще чотири бригади: "Буревій", "Червона Калина", "Кара-Даг" і "Любарт". Очолив корпус Герой України, полковник Денис (Редіс) Прокопенко.

У серпні для корпусу була визначена зона відповідальності на Покровському напрямку, де розгорнулися ключові події битви за Донеччину.

Підрозділи корпусу разом із приданими та підпорядкованими силами мали зупинити та ліквідувати противника, який здійснив прорив бойових порядків Сил оборони України в напрямку н.п. Добропілля.

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"Командування корпусу забезпечило ефективну координацію дій підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України, Десантно-штурмових і Штурмових військ, Сил безпілотних систем та інших складових Сил оборони. Злагоджена взаємодія дозволила стабілізувати обстановку на напрямку", - зазначає "Азов".

Восени у Генеральному штабі підрахували, що за період контрнаступальної операції площа звільненої території становила близько 175 кв. км. Крім того, від диверсійних груп було зачищено ще майже 195 кв. км.

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Втрати росіян

Станом на 29 грудня 2025 року, вони становлять:

• безповоротні — 12 492 окупанти;

• санітарні — 8 346;

• взято в полон — 185 військовослужбовців армії рф.

За п’ять місяців контрнаступальної операції знищено і пошкоджено велику кількість ворожої техніки:

• 93 танки;

• 259 бойових броньованих машин;

• 314 гармат;

• 1821 одиниць легкої, важкої автомобільної та мототехніки. З них легкових автомобілів — 618; важкої автотехніки – 33; спецтехніки – 43; мотоциклів та багі — 1127 одиниць.

• 3579 БПЛА різних типів.

"Перша велика операція 1-го корпусу НГУ "Азов" стала практичним підтвердженням: за умов чіткого планування, єдиного управління та злагодженої роботи підрозділів корпус здатний ефективно протидіяти противнику, зривати його оперативні й стратегічні задуми та водночас зберігати життя особового складу Сил оборони України", - додав корпус.

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