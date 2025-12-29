1-й корпус НГУ "Азов" за 5 месяцев контроперации под Добропольем ликвидировал более 12 тыс. оккупантов

Начиная с 4 августа 2025 года, когда управление подразделениями Сил обороны Украины на Добропольском направлении было передано 1-му корпусу Национальной гвардии Украины "Азов", и по сегодняшний день, противник понес значительные потери.

Об этом говорится в заявлении корпуса, информирует Цензор.НЕТ.

Успехи Азова

7 марта 2025 года в составе Национальной гвардии был создан 1-й корпус, основой которого стала бригада "Азов". В состав корпуса вошли еще четыре бригады: "Буревий", "Червона Калина", "Кара-Даг" и "Любарт". Возглавил корпус Герой Украины, полковник Денис "Редис" Прокопенко.

В августе для корпуса была определена зона ответственности на Покровском направлении, где развернулись ключевые события битвы за Донецкую область.

Подразделения корпуса вместе с приданными и подчиненными силами должны были остановить и ликвидировать противника, который осуществил прорыв боевых порядков Сил обороны Украины в направлении н.п. Доброполье.

"Командование корпуса обеспечило эффективную координацию действий подразделений Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Десантно-штурмовых и Штурмовых войск, Сил беспилотных систем и других составляющих Сил обороны. Слаженное взаимодействие позволило стабилизировать обстановку на направлении", - отмечает "Азов".

Осенью в Генеральном штабе подсчитали, что за период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории составила около 175 кв. км. Кроме того, от диверсионных групп было зачищено еще почти 195 кв. км.

Потери россиян

По состоянию на 29 декабря 2025 года, они составляют:

• безвозвратные — 12 492 оккупанта;

• санитарные — 8 346;

• взято в плен — 185 военнослужащих армии РФ.

За пять месяцев контрнаступательной операции уничтожено и повреждено большое количество вражеской техники:

• 93 танка;

• 259 боевых бронированных машин;

• 314 орудий;

• 1821 единиц легкой, тяжелой автомобильной и мототехники. Из них легковых автомобилей — 618; тяжелой автотехники — 33; спецтехники — 43; мотоциклов и багги — 1127 единиц.

• 3579 БПЛА различных типов.

"Первая крупная операция 1-го корпуса НГУ "Азов" стала практическим подтверждением: при четком планировании, едином управлении и слаженной работе подразделений корпус способен эффективно противодействовать противнику, срывать его оперативные и стратегические замыслы и одновременно сохранять жизни личного состава Сил обороны Украины", - добавил корпус.

