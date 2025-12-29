РУС
Пропаганда РФ заявила о захвате Родинского на Донетчине: "Азов" говорит, что за город идут бои

Азов о Родинском в Донецкой области

Российские пропагандисты заявили о якобы контроле над городом Родинское в Донецкой области. 1-й корпус Нацгвардии "Азов" опроверг фейковую информацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении корпуса.

Опровержение фейка РФ

"Эти заявления являются фейковыми и призваны создать впечатление продвижения российских сил и посеять панические настроения в украинском обществе", - подчеркнули военные.

По данным "Азова", враг пытается создать соответствующую картинку для соцсетей, используя уже привычную тактику просачивания малых пехотных групп в населенный пункт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 1-й корпус НГУ "Азов" за 5 месяцев контроперации под Добропольем ликвидировал более 12 тыс. оккупантов

Российские оккупанты устанавливают свой триколор и снимают видео о якобы установлении контроля над всем населенным пунктом. Но такие группы активно уничтожаются Силами обороны, отметили в "Азове".

Какова ситуация сейчас

  • По состоянию на 15:40 29 декабря в Родинском продолжаются поисково-ударные действия по уничтожению российских штурмовиков. За город ведутся оборонительные бои.

В "Азове" призвали доверять официальным сообщениям Сил обороны и не распространять российскую дезинформацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Родинском сложная, продолжаются бои за город, - ГВ "Схід"

Я думаю знову як з Гуляйполем буде.
29.12.2025 17:49 Ответить
Виходить,в котел уже буде потрапляти навіть те, що західніше Мирноград.
29.12.2025 17:52 Ответить
Це діффузія чи гомогенізація?
29.12.2025 18:00 Ответить
 
 