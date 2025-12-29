Пропаганда РФ заявила о захвате Родинского на Донетчине: "Азов" говорит, что за город идут бои
Российские пропагандисты заявили о якобы контроле над городом Родинское в Донецкой области. 1-й корпус Нацгвардии "Азов" опроверг фейковую информацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении корпуса.
Опровержение фейка РФ
"Эти заявления являются фейковыми и призваны создать впечатление продвижения российских сил и посеять панические настроения в украинском обществе", - подчеркнули военные.
По данным "Азова", враг пытается создать соответствующую картинку для соцсетей, используя уже привычную тактику просачивания малых пехотных групп в населенный пункт.
Российские оккупанты устанавливают свой триколор и снимают видео о якобы установлении контроля над всем населенным пунктом. Но такие группы активно уничтожаются Силами обороны, отметили в "Азове".
Какова ситуация сейчас
- По состоянию на 15:40 29 декабря в Родинском продолжаются поисково-ударные действия по уничтожению российских штурмовиков. За город ведутся оборонительные бои.
В "Азове" призвали доверять официальным сообщениям Сил обороны и не распространять российскую дезинформацию.
