Пропаганда РФ заявила о захвате Родинского на Донетчине: "Азов" говорит, что за город идут бои

Российские пропагандисты заявили о якобы контроле над городом Родинское в Донецкой области. 1-й корпус Нацгвардии "Азов" опроверг фейковую информацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении корпуса.

Опровержение фейка РФ

"Эти заявления являются фейковыми и призваны создать впечатление продвижения российских сил и посеять панические настроения в украинском обществе", - подчеркнули военные.

По данным "Азова", враг пытается создать соответствующую картинку для соцсетей, используя уже привычную тактику просачивания малых пехотных групп в населенный пункт.

Российские оккупанты устанавливают свой триколор и снимают видео о якобы установлении контроля над всем населенным пунктом. Но такие группы активно уничтожаются Силами обороны, отметили в "Азове".

Какова ситуация сейчас

По состоянию на 15:40 29 декабря в Родинском продолжаются поисково-ударные действия по уничтожению российских штурмовиков. За город ведутся оборонительные бои.

В "Азове" призвали доверять официальным сообщениям Сил обороны и не распространять российскую дезинформацию.

