Силы обороны продолжают удерживать Дачное в Днепропетровской области, - ГВ "Схід". ВИДЕО
Украинские защитники продолжают удерживать Дачное в Днепропетровской области.
Об этом сообщила группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.
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"В полосе обороны 9 армейского корпуса продолжается уверенное удержание населенного пункта Дачное.
Подразделения 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины держат рубежи и ежедневно срывают все попытки противника продвинуться вперед", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Еще в начале августа 2025 года россияне заявили о якобы захвате Дачного. Однако в Генштабе ВСУ тогда опровергли эту информацию.
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