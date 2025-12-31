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Силы обороны продолжают удерживать Дачное в Днепропетровской области, - ГВ "Схід". ВИДЕО

Украинские защитники продолжают удерживать Дачное в Днепропетровской области. 

Об этом сообщила группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В полосе обороны 9 армейского корпуса продолжается уверенное удержание населенного пункта Дачное.

Подразделения 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины держат рубежи и ежедневно срывают все попытки противника продвинуться вперед", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Еще в начале августа 2025 года россияне заявили о якобы захвате Дачного. Однако в Генштабе ВСУ тогда опровергли эту информацию.

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боевые действия (6329) Днепропетровская область (5420) Синельниковский район (589) Дачное (5)
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