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Сили оборони продовжують утримувати Дачне на Дніпропетровщині, - УВ "Схід". ВIДЕО

Українські захисники продовжують утримувати Дачне на Дніпропетровщині. 

Про це повідомило угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У смузі оборони 9 армійського корпусу триває впевнене утримання населеного пункту Дачне.

Підрозділи 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України тримають рубежі та щоденно зривають усі спроби противника просунутися вперед", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Ще на початку серпня 2025 року росіяни заявили про нібито захоплення Дачного. Проте в Генштабі ЗСУ тоді заперечили цю інформацію.

Також читайте: Окупанти найбільше атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

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бойові дії (6108) Дніпропетровська область (5243) Синельниківський район (590) Дачне (5)
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