Сили оборони продовжують утримувати Дачне на Дніпропетровщині, - УВ "Схід". ВIДЕО
Українські захисники продовжують утримувати Дачне на Дніпропетровщині.
Про це повідомило угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У смузі оборони 9 армійського корпусу триває впевнене утримання населеного пункту Дачне.
Підрозділи 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України тримають рубежі та щоденно зривають усі спроби противника просунутися вперед", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Ще на початку серпня 2025 року росіяни заявили про нібито захоплення Дачного. Проте в Генштабі ЗСУ тоді заперечили цю інформацію.
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