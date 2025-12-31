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Окупанти найбільше атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

Протягом 30 грудня на передовій зафіксовано 149 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 ударі дронами-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Бойкове, Різдвянка, Воздвижівка, Святопетрівка, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація та артилерія Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БпЛА.

Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав три авіаційні удари, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 68 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Добропілля, Олександрограду й Данилівки.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 24 спроби ворога просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Що відбувається на передовій 31 грудня: Генштаб розповів

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Також дивіться: Ворог не контролює повністю Гуляйполе, штурмові групи РФ знищуються, - Сили оборони Півдня. ВIДЕО

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