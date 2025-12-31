Ворог не контролює повністю Гуляйполе, штурмові групи РФ знищуються, - Сили оборони Півдня. ВIДЕО
Противник не контролює повністю Гуляйполе у Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Ворог зазнає втрат
"Наші підрозділи виявляють та знищують ворожі штурмові групи, а також проводять ударно-пошукові дії.
Боротьба триває!", - йдеться у повідомленні.
Також Сили оборони Півдня публікують відео, на якому зафіксовано моменти знищення російських окупантів у Гуляйполі.
Що передувало?
- Сирський про відео росіян зі штабу ЗСУ в Гуляйполі: ВСП розпочала розслідування інциденту.
- За даними аналітиків DeepState, оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні.
Фейки РФ
- Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
- Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
- Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.
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