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Новини Відео Бої на Гуляйпільському напрямку
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Ворог не контролює повністю Гуляйполе, штурмові групи РФ знищуються, - Сили оборони Півдня. ВIДЕО

Противник не контролює повністю Гуляйполе у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

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Ворог зазнає втрат

"Наші підрозділи виявляють та знищують ворожі штурмові групи, а також проводять ударно-пошукові дії.

Боротьба триває!", - йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони Півдня публікують відео, на якому зафіксовано моменти знищення російських окупантів у Гуляйполі.

Також читайте: Частина Гуляйполя перебуває під контролем російських військ, – Сили оборони Півдня

Що передувало?

  • Сирський про відео росіян зі штабу ЗСУ в Гуляйполі: ВСП розпочала розслідування інциденту. 
  • За даними аналітиків DeepState, оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні.

Фейки РФ

  • Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
  • Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
  • Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.

Також читайте: РФ просунулася у Мирнограді, а також біля Красного Лиману, Філії та Гуляйполя, - DeepState

Автор: 

Гуляйполе (252) Запорізька область (5101) бойові дії (6105) Пологівський район (437)
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