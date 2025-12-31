Ворог не контролює повністю Гуляйполе, штурмові групи РФ знищуються, - Сили оборони Півдня. ВIДЕО

Противник не контролює повністю Гуляйполе у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

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Ворог зазнає втрат

"Наші підрозділи виявляють та знищують ворожі штурмові групи, а також проводять ударно-пошукові дії.

Боротьба триває!", - йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони Півдня публікують відео, на якому зафіксовано моменти знищення російських окупантів у Гуляйполі.

Також читайте: Частина Гуляйполя перебуває під контролем російських військ, – Сили оборони Півдня

Що передувало?

Сирський про відео росіян зі штабу ЗСУ в Гуляйполі: ВСП розпочала розслідування інциденту.

За даними аналітиків DeepState, оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні.

Фейки РФ

Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.

Також читайте: РФ просунулася у Мирнограді, а також біля Красного Лиману, Філії та Гуляйполя, - DeepState