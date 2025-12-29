Оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні, - DeepState

Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

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Обстановка у Гуляйполі

Як зазначається, місто перебуває повністю у сірій зоні, бо противник, як і наші сили, присутній практично всюди. В одному підвалі можуть бути бійці Сил Оборони України, а в сусідньому - противник. У відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше, тому він може дозволити собі зняти відео в центрі Гуляйполя з прапором.

"Але основну складність для наших підрозділів складає рельєф, адже Гуляйполе в низовині і заводити людей в місто стає складною задачею. І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф", - йдеться у повідомленні.

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"Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені", - додали в DeepState.

Що передувало?

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Що передувало?

Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.

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