Оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні, - DeepState
Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
Обстановка у Гуляйполі
Як зазначається, місто перебуває повністю у сірій зоні, бо противник, як і наші сили, присутній практично всюди. В одному підвалі можуть бути бійці Сил Оборони України, а в сусідньому - противник. У відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше, тому він може дозволити собі зняти відео в центрі Гуляйполя з прапором.
"Але основну складність для наших підрозділів складає рельєф, адже Гуляйполе в низовині і заводити людей в місто стає складною задачею. І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф", - йдеться у повідомленні.
"Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені", - додали в DeepState.
Що передувало?
Що передувало?
- Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
- Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
- Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.
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