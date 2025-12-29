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Новини Оновлені карти DeepState Бої на Гуляйпільському напрямку
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Оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні, - DeepState

Бої за Гуляйполе

Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

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Обстановка у Гуляйполі

Як зазначається, місто перебуває повністю у сірій зоні, бо противник, як і наші сили, присутній практично всюди. В одному підвалі можуть бути бійці Сил Оборони України, а в сусідньому - противник. У відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше, тому він може дозволити собі зняти відео в центрі Гуляйполя з прапором.

"Але основну складність для наших підрозділів складає рельєф, адже Гуляйполе в низовині і заводити людей в місто стає складною задачею. І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф", - йдеться у повідомленні.

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"Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо "підготовлені рубежі" виявилися не підготовлені", - додали в DeepState.

Що передувало?

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
  • Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
  • Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.

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Автор: 

Гуляйполе (252) Запорізька область (5098) Пологівський район (437) DeepState (556)
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Топ коментарі
+14
А чому оборона Гуляйполя взагалі ускладнюється,якщо вона була статична з 22 року? Де бетонні укріплення? Де взагалі цілі укріпрайони? Де навіть "зуби дракона"? Де мінні поля,*****? Яка тварюка гроші краде?
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29.12.2025 16:11 Відповісти
+6
Немає там нічого за Гуляйполем - місто це і є фортеця
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29.12.2025 16:03 Відповісти
+6
ким поповнювати,6 млн ухилянтів,які з криками: Україна нам нічого не дала,хай депутати воюють! у 5 нападають на 1 хлопця з ТЦК,часто ще й покаліченого на фронті?
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29.12.2025 17:10 Відповісти

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