РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9453 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Бои на Гуляйпольском направлении
814 13

Оборона Гуляйполя осложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне, - DeepState

Бои за Гуляйполе

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя, но дальнейшая оборона города становится крайне сложной из-за рельефа местности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстановка в Гуляйполе

Как отмечается, город находится полностью в серой зоне, потому что противник, как и наши силы, присутствует практически везде. В одном подвале могут быть бойцы Сил обороны Украины, а в соседнем - противник. В открытую действуют только штурмовые группы, которых у противника значительно больше, поэтому он может позволить себе снять видео в центре Гуляйполя с флагом.

"Но основную сложность для наших подразделений составляет рельеф, ведь Гуляйполе находится в низине и заводить людей в город становится сложной задачей. И для врага ситуация аналогична, но личного состава у них больше в разы, поэтому им безразличен рельеф", - говорится в сообщении.

Также читайте: РФ продвинулась в Мирнограде, а также возле Красного Лимана, Филии и Гуляйполя, - DeepState

"Несмотря на тяжелые бои за город и его окрестности, не стоит забывать о том, что кто-то должен выстраивать рубеж обороны за Гуляйполем, чтобы не повторилась ситуация с Авдеевкой, когда враг просто начал наступать на Покровск, потому что "подготовленные рубежи" оказались не подготовлены", - добавили в DeepState.

Что предшествовало?

Читайте также: Россияне заявили о захвате штаба в Гуляйполе: Силы обороны начали проверку

Что предшествовало?

  • Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
  • Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.
  • Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.

Читайте также: В Покровске продолжаются городские бои в южных районах, - ГВ "Схід"

Автор: 

Гуляйполе (148) Запорожская область (3926) Пологовский район (299) DeepState (398)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ворог сидить у забудові, ЗСУ в полі , але ситуація , на думку deepstate, аналогічна.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:04 Ответить
+3
Як казав Бутусов - що зафарбовано сірим - насправді там вже на 99% русня.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:05 Ответить
+3
А чому оборона Гуляйполя взагалі ускладнюється,якщо вона була статична з 22 року? Де бетонні укріплення? Де взагалі цілі укріпрайони? Де навіть "зуби дракона"? Де мінні поля,*****? Яка тварюка гроші краде?
показать весь комментарий
29.12.2025 16:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф.
Як завжди - ресурсна перевага. Якщо ресурсів вдосталь, то складності можна подолати.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:01 Ответить
Немає там нічого за Гуляйполем - місто це і є фортеця
показать весь комментарий
29.12.2025 16:03 Ответить
Ворог сидить у забудові, ЗСУ в полі , але ситуація , на думку deepstate, аналогічна.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:04 Ответить
Як казав Бутусов - що зафарбовано сірим - насправді там вже на 99% русня.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:05 Ответить
Оборона ускладнюється через відсутність людей в бригадах. Немає ким робити маневри, обходити Гуляй-поле з флангів та оточувати москалів в місті, як це зробили в Куп'янську. Потрібні резерви, повнокровні підрозділи, сформовані бойові колективи, які здатні виконувати поставлені завдання. На сьогодні немає в цьому напрямку таких підрозділів і тому оборона Гуляй-поля та контр-наступ не мають успіху. Сирський діє шаблонно, він присилає бригаді які обороняє Гуляй-поле допомогу у вигляді штурмових полків, а це дурість, бо ТрО та штурмові підроздіи не дружать один з одним. Бригада вийшла з позицій тільки тому що за її спинами поставили штурмовиків, розцінивши цей крок як виставлення заград отряду. Потрібно посилювати бригади якісним поповненням, створювати та розвивати успішні бойові колективи в батальйонах, піднімати на посади успішних офіцерів та сержантів, за якими люди йдуть в бій. На жаль менеджмент такого рівня досі недоступний для Генштабу ЗСУ, вони не досягли того рівня військового менеджменту який був у Батька Махна ще 100 років тому, ось у батька були такі командири за якими мріяла навіть Червона Армія.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:06 Ответить
За мобілізацію ніхто не відповідає, навіть президент, ото і така мобілізація яка схожа більше на планомірну контрольовану здачу позицій.
показать весь комментарий
29.12.2025 16:20 Ответить
А до Гуляйполя що заважало?
показать весь комментарий
29.12.2025 16:06 Ответить
Туман та інші погодні умови(
показать весь комментарий
29.12.2025 16:19 Ответить
А чому оборона Гуляйполя взагалі ускладнюється,якщо вона була статична з 22 року? Де бетонні укріплення? Де взагалі цілі укріпрайони? Де навіть "зуби дракона"? Де мінні поля,*****? Яка тварюка гроші краде?
показать весь комментарий
29.12.2025 16:11 Ответить
Видно,що влада Гуляйполя ,населення,призивного віку молоть та старші жителі...жили своїм мирним життям,а війна "там розберуться без нас"(
показать весь комментарий
29.12.2025 16:21 Ответить
Так там мутились сотні мільйонів гривень, по паперам бетонні в трирівні вниз , в насправді..
показать весь комментарий
29.12.2025 16:21 Ответить
карієс з'їв зуби дракона
показать весь комментарий
29.12.2025 16:22 Ответить
DeepState про ситуацію в Гуляйполі: ЗСУ і ворог можуть бути в сусідніх підвалах
показать весь комментарий
29.12.2025 16:20 Ответить
 
 