Оборона Гуляйполя осложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне, - DeepState

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя, но дальнейшая оборона города становится крайне сложной из-за рельефа местности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Обстановка в Гуляйполе

Как отмечается, город находится полностью в серой зоне, потому что противник, как и наши силы, присутствует практически везде. В одном подвале могут быть бойцы Сил обороны Украины, а в соседнем - противник. В открытую действуют только штурмовые группы, которых у противника значительно больше, поэтому он может позволить себе снять видео в центре Гуляйполя с флагом.

"Но основную сложность для наших подразделений составляет рельеф, ведь Гуляйполе находится в низине и заводить людей в город становится сложной задачей. И для врага ситуация аналогична, но личного состава у них больше в разы, поэтому им безразличен рельеф", - говорится в сообщении.

"Несмотря на тяжелые бои за город и его окрестности, не стоит забывать о том, что кто-то должен выстраивать рубеж обороны за Гуляйполем, чтобы не повторилась ситуация с Авдеевкой, когда враг просто начал наступать на Покровск, потому что "подготовленные рубежи" оказались не подготовлены", - добавили в DeepState.

Что предшествовало?

Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".

Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.

Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.

