Оборона Гуляйполя осложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне, - DeepState
Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя, но дальнейшая оборона города становится крайне сложной из-за рельефа местности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
Обстановка в Гуляйполе
Как отмечается, город находится полностью в серой зоне, потому что противник, как и наши силы, присутствует практически везде. В одном подвале могут быть бойцы Сил обороны Украины, а в соседнем - противник. В открытую действуют только штурмовые группы, которых у противника значительно больше, поэтому он может позволить себе снять видео в центре Гуляйполя с флагом.
"Но основную сложность для наших подразделений составляет рельеф, ведь Гуляйполе находится в низине и заводить людей в город становится сложной задачей. И для врага ситуация аналогична, но личного состава у них больше в разы, поэтому им безразличен рельеф", - говорится в сообщении.
"Несмотря на тяжелые бои за город и его окрестности, не стоит забывать о том, что кто-то должен выстраивать рубеж обороны за Гуляйполем, чтобы не повторилась ситуация с Авдеевкой, когда враг просто начал наступать на Покровск, потому что "подготовленные рубежи" оказались не подготовлены", - добавили в DeepState.
Что предшествовало?
- Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
- Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.
- Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.
Як завжди - ресурсна перевага. Якщо ресурсів вдосталь, то складності можна подолати.