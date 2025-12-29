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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку
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Сирський про відео росіян зі штабу ЗСУ в Гуляйполі: ВСП розпочала розслідування інциденту

Ворог захопив КСП у Гуляйполі - Сирський прокоментував

Військова служба правопорядку розпочала розслідування після відео російських військ щодо нібито захоплення командно-спостережного пункту одного з батальйонів ТрО у Гуляйполі Запорізької області.

Про це сказав головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

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Чому так сталося

Ворог опублікував відео, на якому російські військові нібито зайшли на КСП, де залишилися речі військових, прапори та техніка.

За словами Сирського, ситуація на Гуляйпільському напрямку сталась тому, що 102-га бригада територіальної оборони під час боїв не витримала натиску окупантів. Вона поступово відходила.

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Через це українське командування було вимушене перекинули туди штурмові частини та підрозділи, які поступово з боями займали те, що було втрачено.

Наразі, як зазначив Сирський, там вже фактично місяць ворог не має ніяких переваг. Попри спроби атак, ворог зазнає величезних втрат, бойові дії тривають.

"Можна було б побудувати ці дії командування батальйону в абсолютно інший спосіб. Тому що на підмогу йшло підкріплення з 5-ї штурмової бригади. Вони фактично дійшли за дві вулиці від цього командного пункту. Відбулося те, що відбулося", - сказав Сирський.

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Триває розслідування

  • За словами головкома, буде надана правова оцінка діям, зокрема, і командира батальйону – чому він так вчинив.

Генерал ЗСУ наголосив, що він отримав наказ від командира бригади організувати кругову оборону та знищити все, що являло собою якусь цінність чи містило відомості конфіденційного характеру.

"Тобто вони могли просто все спалити. Я знаю, що у них був час для цього, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону у Гуляйполі", - розповів Сирський.

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  • Наразі командири на Гуляйпільському напрямку тверезо оцінюють ситуацію, проводять активні штурмові дії та тримають оборону.

"Звичайно, коли відходять підрозділи ТрО, це негативно впливає на стійкість оборони. Але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок", - резюмував Сирський.

Автор: 

Гуляйполе (252) Запорізька область (5098) Сирський Олександр (976) Військова служба правопорядку ВСП (64) Пологівський район (437)
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Топ коментарі
+12
Охренєть! Сирський не володіє ситуацією, і не знає де тепер противник! Треба комісію створювати, і розслідувати. Вже було відео, де дядьки в погонах водили пальцями по карті і віддавали накози в яке село зайти групам, і звідти ударити. ҐІ коли хтось сказав, що село вже в тилу ворога декілька днів, то йому не повірили. Наказ пішов. Один командир на місці відмовився людей посилати в село, а другий дав наказ висуватись. Там була ситуація "200", і люди були втрачені. Зате бравий командир дістав відзнаку. А той, хто відмовився - догану.
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29.12.2025 22:13 Відповісти
+9
Можна подумати, що хтось застрелиться за результатами розслідування. У начальника штабу алібі з Флориди, головнокомандувач - не винний апріорі, а верховний - не підсудний, через довідку з московської поліклініки.
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29.12.2025 21:59 Відповісти
+8
А "ВСП"шники отримають посвідчення УБД , що були віртуально на тому КСП під час розслідування?
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29.12.2025 21:39 Відповісти

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