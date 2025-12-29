РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье Бои на Гуляйпольском направлении
1 914 17

Сырский о видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе: ВСП начала расследование инцидента

Враг захватил КСП в Гуляйполе - Сирский прокомментировал

Военная служба правопорядка начала расследование после видео российских войск о якобы захвате командно-наблюдательного пункта одного из батальонов ТрО в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

Почему так произошло

Враг опубликовал видео, на котором российские военные якобы зашли на КСП, где остались вещи военных, флаги и техника.

По словам Сырского, ситуация на Гуляйпольском направлении произошла потому, что 102-я бригада территориальной обороны во время боев не выдержала натиска оккупантов. Она постепенно отходила.

Из-за этого украинское командование было вынуждено перебросить туда штурмовые части и подразделения, которые постепенно с боями занимали то, что было потеряно.

Сейчас, как отметил Сырский, там уже фактически месяц враг не имеет никаких преимуществ. Несмотря на попытки атак, враг несет огромные потери, боевые действия продолжаются.

"Можно было бы построить эти действия командования батальона совершенно иным образом. Потому что на подмогу шло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Они фактически дошли за две улицы от этого командного пункта. Произошло то, что произошло", - сказал Сырский.

Расследование продолжается

  • По словам главнокомандующего, будет дана правовая оценка действиям, в частности, и командира батальона – почему он так поступил.

Генерал ВСУ подчеркнул, что он получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону и уничтожить все, что представляло собой какую-либо ценность или содержало сведения конфиденциального характера.

"То есть они могли просто все сжечь. Я знаю, что у них было время для этого, а силы врага там были ограничены. Но несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе", - рассказал Сырский.

  • Сейчас командиры на Гуляйпольском направлении трезво оценивают ситуацию, проводят активные штурмовые действия и держат оборону.

"Конечно, когда отходят подразделения ТрО, это негативно влияет на устойчивость обороны. Но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление", - резюмировал Сырский.

Гуляйполе (150) Запорожская область (3933) Александр Сырский (789) Военная служба правопорядка (48) Пологовский район (299)
+3
А "ВСП"шники отримають посвідчення УБД , що були віртуально на тому КСП під час розслідування?
29.12.2025 21:39 Ответить
+3
Ахаха, інцидент, ти ще скажи дорожнього транспортна пригода, тобі товчуть в морду прой за прой**ами в він новоязить
29.12.2025 21:54 Ответить
+2
Можна подумати, що хтось застрелиться за результатами розслідування. У начальника штабу алібі з Флориди, головнокомандувач - не винний апріорі, а верховний - не підсудний, через довідку з московської поліклініки.
29.12.2025 21:59 Ответить
А "ВСП"шники отримають посвідчення УБД , що були віртуально на тому КСП під час розслідування?
29.12.2025 21:39 Ответить
И ВСП Гуляйполе отобьет?
29.12.2025 21:41 Ответить
А комбриг 106 і 102 не бажають взяти участь???
29.12.2025 21:41 Ответить
журналісти вже давно знайшли тих, хто вижив з того КСП - в бригаді не повірили, що вони ще в центрі Гуляйполя і заставили вийти з підвалу, де вони оборонялися, на вулицю і помахати рукою дронові - але евак за ними так і не приїхав. Поранений до ранку стік кров'ю - це його телефон знайшли кацапи. А начштабу загинув наступного дня, коли вони пробиралися до своїх
29.12.2025 22:31 Ответить
комбриги не загинули? я про них...
29.12.2025 22:33 Ответить
Як і страти полонених, це ознака бардака на фронті.
29.12.2025 21:42 Ответить
Не розслідувати треба було б, а не допускати такого, щоб орки штаб бату оточили і захопили з усім причандаллям. Де були сусідні бати? Чому не донесли, що вони відступають, оголяючи фланги?
29.12.2025 21:44 Ответить
zельоний сюр сирка з батьками на паРаші

дякую 73% zебілам
29.12.2025 21:44 Ответить
Військова служба правопорядку розпочала розслідування після відео російських військ щодо нібито захоплення командно-спостережного пункту одного з батальйонів ТрО у Гуляйполі Запорізької області. Джерело: https://censor.net/ua/n3592966

Це все, що вам потрібно знати про управління Сирського. Щоб зрозуміти захопили якийсь штаб в якомусь місті йому потрібно проводити розслідування.
29.12.2025 21:48 Ответить
Здача Півдня, серія 2-га.
29.12.2025 21:50 Ответить
Розслідування треба починати з Авдіїки і Вугледара.
29.12.2025 22:14 Ответить
Наразі, як зазначив Сирський, там вже фактично місяць ворог не має ніяких переваг. Попри спроби атак, ворог зазнає величезних втрат, бойові дії тривають.

"Фортеця Бахмут"...
29.12.2025 21:52 Ответить
Ахаха, інцидент, ти ще скажи дорожнього транспортна пригода, тобі товчуть в морду прой за прой**ами в він новоязить
29.12.2025 21:54 Ответить
Можна подумати, що хтось застрелиться за результатами розслідування. У начальника штабу алібі з Флориди, головнокомандувач - не винний апріорі, а верховний - не підсудний, через довідку з московської поліклініки.
29.12.2025 21:59 Ответить
Я сподіваюсь, різні труби хоча б знищили вже? Чи знову буде "інцидент"?
29.12.2025 22:11 Ответить
Охренєть! Сирський не володіє ситуацією, і не знає де тепер противник! Треба комісію створювати, і розслідувати. Вже було відео, де дядьки в погонах водили пальцями по карті і віддавали накози в яке село зайти групам, і звідти ударити. ҐІ коли хтось сказав, що село вже в тилу ворога декілька днів, то йому не повірили. Наказ пішов. Один командир на місці відмовився людей посилати в село, а другий дав наказ висуватись. Там була ситуація "200", і люди були втрачені. Зате бравий командир дістав відзнаку. А той, хто відмовився - догану.
29.12.2025 22:13 Ответить
Якщо відверто, то чекаю комент від "Яр Холодний": і як юриста і як в минулому військового фахівця! Його тема...
29.12.2025 22:26 Ответить
 
 