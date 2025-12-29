Сырский о видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе: ВСП начала расследование инцидента

Военная служба правопорядка начала расследование после видео российских войск о якобы захвате командно-наблюдательного пункта одного из батальонов ТрО в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

Почему так произошло

Враг опубликовал видео, на котором российские военные якобы зашли на КСП, где остались вещи военных, флаги и техника.

По словам Сырского, ситуация на Гуляйпольском направлении произошла потому, что 102-я бригада территориальной обороны во время боев не выдержала натиска оккупантов. Она постепенно отходила.

Из-за этого украинское командование было вынуждено перебросить туда штурмовые части и подразделения, которые постепенно с боями занимали то, что было потеряно.

Сейчас, как отметил Сырский, там уже фактически месяц враг не имеет никаких преимуществ. Несмотря на попытки атак, враг несет огромные потери, боевые действия продолжаются.

"Можно было бы построить эти действия командования батальона совершенно иным образом. Потому что на подмогу шло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Они фактически дошли за две улицы от этого командного пункта. Произошло то, что произошло", - сказал Сырский.

Расследование продолжается

По словам главнокомандующего, будет дана правовая оценка действиям, в частности, и командира батальона – почему он так поступил.

Генерал ВСУ подчеркнул, что он получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону и уничтожить все, что представляло собой какую-либо ценность или содержало сведения конфиденциального характера.

"То есть они могли просто все сжечь. Я знаю, что у них было время для этого, а силы врага там были ограничены. Но несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе", - рассказал Сырский.

Сейчас командиры на Гуляйпольском направлении трезво оценивают ситуацию, проводят активные штурмовые действия и держат оборону.

"Конечно, когда отходят подразделения ТрО, это негативно влияет на устойчивость обороны. Но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление", - резюмировал Сырский.